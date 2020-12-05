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Вакцинация сорвана: сеть "взорвалась" мемами из-за запрета россиянам пить 42 дня

Суббота 05 декабря 2020 14:15
Вакцинация сорвана: сеть "взорвалась" мемами из-за запрета россиянам пить 42 дня
Вакцина от коронавируса (фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет эффективной только в случае соблюдения ряда ограничений после использования. Один из них касается употребления алкогольных напитков в течение 42 дней после того, как человек будет привит.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает "Коммерсант".

Среди других табу российский чиновник назвала принятие лекарств, которые угнетают иммунную систему, а также следует воздержаться от посещения людных мест. Кроме того, нужно ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию и режим гигиены и минимизировать контакты на тот же срок.

По ее словам, все это необходимо для того, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.

В сети бурно отреагировали на подобные требования после вакцинации российским экспериментальным препаратом. Особенно пользователей интернета рассмешило условие не пить алкоголь, тем более накануне новогодних праздников.

После этого в Twitter посыпались мемы, а люди высказывают мнение, что идея заранее "обречена на провал", "вакцинация сорвана", и что этой "гениальной отмазкой" можно будет потом объяснить неэффективность вакцины "Спутник V" - мол, "не выдержали пост".

Вакцинация сорвана: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами из-за запрета россиянам пить 42 дняВакцинация сорвана: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами из-за запрета россиянам пить 42 дняВакцинация сорвана: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами из-за запрета россиянам пить 42 дняВакцинация сорвана: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами из-за запрета россиянам пить 42 дняВакцинация сорвана: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами из-за запрета россиянам пить 42 дня

В сети смеются над требованием для российской вакцины не пить спиртное 42 дня (фото: twitter.com)

Ранее сообщалось о том, что боевикам "ДНР" вкололи российскую вакцину от COVID-19, и после этого больше половины подопытных заболели.

Также недавно в России журналист подхватил COVID-19 после прививки вакциной "Спутник V", после чего он высказал мнение, что прививка - просто плацебо.

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