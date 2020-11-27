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Боевикам "ДНР" вкололи российскую вакцину от COVID-19: больше половины заболели

Донецкая область, Пятница 27 ноября 2020 20:56
Боевикам "ДНР" вкололи российскую вакцину от COVID-19: больше половины заболели
Боевики "ДНР" заболели коронавирусом после российской вакцины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Вакцинация происходила под видом прививки от гриппа под контролем российских вирусологов

На Донбассе на оккупированной территории Донецкой области вакцинировали боевиков группировки "ДНР" российской экспериментальной вакциной против коронавируса "Спутник V". В результате 55% привитых заболели COVID-19, и также был летальный случай.

Об этом 27 ноября передали на Telegram-канале "Вольнодумец" со ссылкой на лиц, систематически контактирующих с сотрудниками "МОЗ ДНР"

Отмечается, что группе членов одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "1 АК" в "ДНР" вкололи эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа. Это произошло 31 октября под контролем вирусологов из Москвы.

Из 20 подопытных 11 человек все-таки заболели COVID-19. Сообщается, что пятеро из них уже выздоровели, еще пятеро до сих пор болеют, при чем у двоих коронавирус - в тяжелой форме, и еще один террорист умер с 90% поражением легких.

"Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - говорится в публикации.

Ресурс обращает внимание, что факты идут в разрез с утверждениями росСМИ о том, что эффективность от использования российской вакцины составляет 92%, ведь из 20 привитых 55% заболели коронавирусом. Кроме того, у 15% возникли осложнения после применения вакцины "Спутник V".

"Поэтому сегодняшнюю новость о решении Путина начать испытания вакцины "Спутник" на российских военных и провести вакцинацию 400 тысяч военнослужащих ВС РФ, воспринял с воодушевлением! Думаю, еще больше "обрадовались" родители военнослужащих российской армии", - пишут на ресурсе.

Ранее сообщалось, что в России журналист подхватил COVID-19 после прививки вакциной "Спутник V", после чего он высказал мнение, что прививка - просто плацебо.

Также мы писали о том, что в Луганске ситуация с коронавирусом - критическая, и в оккупированном "ЛНРовцами" городе начал процветать похоронный бизнес.

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Новости Украины Жизнь ДонбассДНРвакцина от коронавирусаКоронавирус

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