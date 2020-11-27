Боевикам "ДНР" вкололи российскую вакцину от COVID-19: больше половины заболели

Боевики "ДНР" заболели коронавирусом после российской вакцины (коллаж РБК-Украина)

Вакцинация происходила под видом прививки от гриппа под контролем российских вирусологов

На Донбассе на оккупированной территории Донецкой области вакцинировали боевиков группировки "ДНР" российской экспериментальной вакциной против коронавируса "Спутник V". В результате 55% привитых заболели COVID-19, и также был летальный случай.

Об этом 27 ноября передали на Telegram-канале "Вольнодумец" со ссылкой на лиц, систематически контактирующих с сотрудниками "МОЗ ДНР"

Отмечается, что группе членов одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "1 АК" в "ДНР" вкололи эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа. Это произошло 31 октября под контролем вирусологов из Москвы.

Из 20 подопытных 11 человек все-таки заболели COVID-19. Сообщается, что пятеро из них уже выздоровели, еще пятеро до сих пор болеют, при чем у двоих коронавирус - в тяжелой форме, и еще один террорист умер с 90% поражением легких.

"Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - говорится в публикации.

Ресурс обращает внимание, что факты идут в разрез с утверждениями росСМИ о том, что эффективность от использования российской вакцины составляет 92%, ведь из 20 привитых 55% заболели коронавирусом. Кроме того, у 15% возникли осложнения после применения вакцины "Спутник V".

"Поэтому сегодняшнюю новость о решении Путина начать испытания вакцины "Спутник" на российских военных и провести вакцинацию 400 тысяч военнослужащих ВС РФ, воспринял с воодушевлением! Думаю, еще больше "обрадовались" родители военнослужащих российской армии", - пишут на ресурсе.

Ранее сообщалось, что в России журналист подхватил COVID-19 после прививки вакциной "Спутник V", после чего он высказал мнение, что прививка - просто плацебо.

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