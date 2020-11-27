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В России журналист подхватил COVID-19 после прививки вакциной "Спутник V": это плацебо

Россия, Пятница 27 ноября 2020 19:13
В России журналист подхватил COVID-19 после прививки вакциной "Спутник V": это плацебо
Вакцина (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Журналист рассказал о своей болезни после вакцинации

В России журналист заболел коронавирусом спустя два месяца после того, как сделал прививку экспериментальной вакциной российского производства "Спутник V" против COVID-19.

Об этом 27 ноября сам журналист Алексей Пивоваров рассказал в своем в Twitter.

Теперь сотрудник "Редакции. News" находится на домашней изоляции, и в съемках принимает участие по сети.

По словам Пивоварова, пару месяцев назад он делал прививку от коронавируса - использовал российскую вакцину "Спутник V".

"Вот - опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал", - отметил журналист.

Также Пивоваров добавил, что самочувствие него - "вполне терпимое".

"В общем, подал теперь заявку на вступление в Клуб переболевших", - иронизирует журналист.

В России журналист подхватил COVID-19 после прививки вакциной &quot;Спутник V&quot;: это плацебо

Фото: скрин поста twitter.com/pivo_varov

Ранее сообщалось, что недавно в России трое медиков заболели COVID-19 несмотря на прививку российской вакциной.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру.

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Новости Украины Жизнь Российская Федерацияжурналистывакцина от коронавирусаКоронавирус

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