Вакцинацію зірвано: мережа "вибухнула" мемами через заборону росіянам пити 42 дні

Вакцина від коронавірусу (фото: freepik.com)

Російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" буде ефективною тільки в разі дотримання ряду обмежень після використання. Один з них стосується вживання алкогольних напоїв протягом 42 днів після того, як людина буде щеплена.

Про це заявила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова, передає "Комерсант".

Серед інших табу російський чиновник назвала прийняття ліків, які пригнічують імунну систему, а також слід утриматися від відвідування людних місць. Крім того, потрібно ходити в масках, дотримуватися соціальної дистанції та режиму гігієни і мінімізувати контакти на той самий строк.

За її словами, все це необхідно для того, щоб щеплений не заразився на коронавірус до того, як у нього сформується повноцінна імунна відповідь.

У мережі бурхливо відреагували на подібні вимоги після вакцинації російським експериментальним препаратом. Особливо користувачів інтернету розсмішила умова не пити алкоголь, тим більше напередодні новорічних свят.

Після цього в Twitter посипалися меми, а люди висловлюють думку, що ідея заздалегідь "приречена на провал", "вакцинацію зірвано", і що цією "геніальною відмазкою" можна буде потім пояснити неефективність вакцини "Супутник V" - мовляв, "не витримали пост".

В мережі сміються над вимогою для російської вакцини не пити спиртне 42 дні (фото: twitter.com)

Раніше повідомлялося про те, що бойовикам "ДНР" вкололи російську вакцину від COVID-19, і після цього більш ніж половина піддослідних захворіла.

Також нещодавно в Росії журналіст підхопив COVID-19 після щеплення вакциною "Супутник V", після чого він висловив думку, що щеплення - просто плацебо.