Вакцинація проти грипу: у МОЗ пояснили, кому обов'язково треба щепитись

Грип зазвичай циркулює з жовтня по квітень, тож якщо ви не встигли восени вакцинуватись, доцільно це зробити зараз. Імунітет формується протягом кількох днів, якщо людина щеплюється щосезону, або кілька тижнів, якщо вакцинується рідко.

Про те, кому обов'язково треба вакцинуватись, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію МОЗ у Facebook .

Кому треба обов'язково вакцинуватись від грипу

"В Україні зростає захворюваність на грип - хвороба, яка вражає верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м’яз та кровоносні судини і може призвести до таких ускладнень, як пневмонія, тромбоз, запалення спинного та головного мозку та запалення серцевого мʼяза (міокардит)", - пояснюють медики.

Найефективніший спосіб захиститись від грипу та його ускладнень - зробити щеплення. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону.

Вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.

Щеплення проти грипу потрібні людям із групи ризику важкого перебігу та виникнення ускладнень під час хвороби:

вагітні

діти до 5 років

люди старші за 60-65 років

люди із хронічними захворюваннями

люди, які живуть з ВІЛ

люди, які мають онкологічні захворювання

"Грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми - кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі - додаються згодом. На відміну від грипу, COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів", - зазначають лікарі.

Вони радять за перших ознак захворювання звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд.

Додамо, що ціни на вакцини проти грипу в аптеках стартують від 400 грн. Вартість самої вакцинації залежить від розцінок конкретної клініки.

Зазначимо також, що за даними Центру громадського здоров'я станом на перший тиждень січня захворюваність на грип і COVID-19 на 30,3% менше епідемічного порогу.