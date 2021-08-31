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Вакцинация детей от коронавируса: в Минздраве рассказали, когда это необходимо

Автор: Анна Шиканова

В Украине массовой вакцинации от COVID-19 детей и подростков нет. Однако, бывают случаи, когда ребенка необходимо привить от коронавируса по показаниям здоровья или есть объективные причины.

В Центре общественного здоровья рассказали, в каких случаях вакцину может получить подросток в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом говорится в публикации на Facebook.

Дети от 12 до 17 лет могут получить прививку исключительно только одним препаратом - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

В каких случаях можно прививать детей от 12 лет:

Если у ребенка есть риск тяжелого течения и развития осложнений от COVID-19 из-за сопутствующих заболеваний, в частности – онкопатологии, и нет противопоказаний к вакцинации.

Если ребенок переезжает жить в страну, где для пересечения границы необходим документ о вакцинации.

Если ребенок выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для прохождения обучения необходим документ о вакцинации.

Ребенок является участником международных мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия необходим документ о вакцинации.

Ребенок приехал из другой страны, где уже получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине пока не планируют массово вакцинировать детей от коронавируса.

А также сообщали о том, что врач рассказала, могут ли в Украине ввести вакцинацию для всех детей.

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