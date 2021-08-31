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Вакцинація дітей від коронавірусу: у МОЗ розповіли, коли це необхідно

Автор: Анна Шиканова

В Україні масової вакцинації від COVID-19 дітей та підлітків немає. Однак, бувають випадки, коли дитину необхідно прищепити від коронавірусу через показання здоров'я або є об'єктивні причини.

У Центрі громадського здоров'я розповіли, в яких випадках вакцину може отримати підліток у віці від 12 до 17 років. Про це йдеться в публікації на Facebook.

Діти від 12 до 17 років можуть отримати щеплення виключно тільки одним препаратом - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

В яких випадках можна прищеплювати дітей від 12 років:

Якщо у дитини є ризик тяжкого перебігу та розвитку ускладнень від COVID-19 через супутні захворювання, зокрема - онкопатології, і немає протипоказань до вакцинації.

Якщо дитина переїжджає жити в країну, де для перетину кордону необхідний документ про вакцинацію.

Якщо дитина виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для проходження навчання необхідний документ про вакцинацію.

Дитина є учасником міжнародних заходів в країні, де для перетину кордону або для участі необхідний документ про вакцинацію.

Дитина приїхала з іншої країни, де вже отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні поки не планують масово вакцинувати дітей від коронавірусу.

А також повідомляли про те, що лікар розповіла, чи можуть в Україні ввести вакцинацію для всіх дітей.

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