Вакцинация детей и интервал между дозами: врач объяснил, как правильно делать COVID-прививки

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Часть украинцев уже успела сделать первую и вторую дозу вакцины. Но пока не решен вопрос о вакцинации детей и медики начали советовать некоторым пациентам делать третью дозу вакцины.
На самые важные вопросы о вакцинации ответили профессор Школы общественного здоровья университета Хайфы Манфред Грин и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Катерина Булавинова.
Манфред Грин подчеркнул, что вакцинация детей тоже необходима, так как они могут быть разносчиками коронавируса. Дети чаще всего переносят заболевание не очень тяжело, но бывают и очень тяжелые случаи. Он отметил, что вакцинация не дает полной защиты от коронавируса или его распространения, но существенно снижает такую возможность. Вакцинация детей поможет снизить вирусную нагрузку в обществе.
Сейчас в Израиле детей вакцинируют от 12 лет препаратом Pfizer, но дают им меньше дозу – треть или половину. В ближайшее время планируется охватить вакцинацией детей от 2 лет.
В Украине рекомендуется вакцинация беременных. В Израиле также делают прививки беременным, и им также дают препараты от коклюша и гриппа. В рекомендации врачей – вакцинировать всех женщин, независимо от триместра. Никаких противопоказаний для беременных в Израиле нет.
Кроме того, как показали исследования, беременная женщина может передать антитела своему малышу.
Обязательной третьей вакцинации сейчас нет. Однако в некоторых случаях можно применять третью бустерную дозу, если у организма нет адекватного ответа на первые две дозы и вырабатываются антитела очень слабо.
Как объясняет Манфред Грин, есть минимальный срок между вакцинами. Максимального срока нет. Но желательно делать вторую дозу вакцинацию через месяц или немного больше. А вот третью бустерную дозу стоит делать не ранее, чем через полгода. Срок введения третей дозы после первых двух – от 6 до 18 месяцев. Сейчас в Израиле третью дозу получают люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями.
Как отмечает Катерина Булавинова, в Украине есть случаи, когда люди сделали первую дозу, а о второй забыли и обратились к медикам уже через несколько месяцев. По словам Манфред Грина, в таких ситуациях вторую дозу нужно делать сразу, как о ней вспомнили, а третью – не ранее чем через шесть месяцев.
Когда и кому нужно делать третью дозу вакцины от коронавируса
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