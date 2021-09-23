Вакцинация детей и интервал между дозами: врач объяснил, как правильно делать COVID-прививки

Вакцинация детей

Манфред Грин подчеркнул, что вакцинация детей тоже необходима, так как они могут быть разносчиками коронавируса. Дети чаще всего переносят заболевание не очень тяжело, но бывают и очень тяжелые случаи. Он отметил, что вакцинация не дает полной защиты от коронавируса или его распространения, но существенно снижает такую возможность. Вакцинация детей поможет снизить вирусную нагрузку в обществе.

Сейчас в Израиле детей вакцинируют от 12 лет препаратом Pfizer, но дают им меньше дозу – треть или половину. В ближайшее время планируется охватить вакцинацией детей от 2 лет.

Вакцинация беременных

В Украине рекомендуется вакцинация беременных. В Израиле также делают прививки беременным, и им также дают препараты от коклюша и гриппа. В рекомендации врачей – вакцинировать всех женщин, независимо от триместра. Никаких противопоказаний для беременных в Израиле нет.

Кроме того, как показали исследования, беременная женщина может передать антитела своему малышу.

Третья доза вакцины от коронавируса

Обязательной третьей вакцинации сейчас нет. Однако в некоторых случаях можно применять третью бустерную дозу, если у организма нет адекватного ответа на первые две дозы и вырабатываются антитела очень слабо.

Когда делать третью дозу вакцины

Как объясняет Манфред Грин, есть минимальный срок между вакцинами. Максимального срока нет. Но желательно делать вторую дозу вакцинацию через месяц или немного больше. А вот третью бустерную дозу стоит делать не ранее, чем через полгода. Срок введения третей дозы после первых двух – от 6 до 18 месяцев. Сейчас в Израиле третью дозу получают люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями.

Если пропустили вторую дозу вакцины

Как отмечает Катерина Булавинова, в Украине есть случаи, когда люди сделали первую дозу, а о второй забыли и обратились к медикам уже через несколько месяцев. По словам Манфред Грина, в таких ситуациях вторую дозу нужно делать сразу, как о ней вспомнили, а третью – не ранее чем через шесть месяцев.

Когда и кому нужно делать третью дозу вакцины от коронавируса