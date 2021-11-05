Без вакцинации не пустят на работу? Кого и когда это может коснуться
Кабинетов министров утвердил порядок отстранения работников от работы в том случае, если они не вакцинированы. Обязательной вакцинация является только для некоторых профессий и должностей. Постановление вступает в силу с 8 ноября.
Как это будет работать и кого могут отстранить от работы – читайте ниже.
Согласно постановлению Кабинета министров, с 8 ноября представители отдельных профессий должны быть вакцинированы от коронавируса. Это касается работников сферы образования и государственных чиновников.
Руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций необходимо обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников уже с 8 ноября. Зарплата на период отстранения выплачиваться не будет.
Как должны отстранять от работы
Заранее руководители должны предупредить невакцинированных сотрудников о последствиях отказа от вакцинации.
Потом работодатель должен письменно зафиксировать отказ работника от вакцинации.
После этого работодатель должен выпустить приказ или распоряжение об отстранении работника с обязательным уведомлением лиц, которых он касается.
Срок отстранения работника – до устранения причин.
"Непрохождение обязательной профилактической вакцинации – не повод для увольнения. Работодатель не имеет права увольнять работника, который отказался или уклоняется от прохождения профилактической прививки", - отметил и. о. головы Государственной службы по вопросам труда Игорь Дегнера в комментарии для "Суспільне".
Кого не могут отстранить от работы
Не имеют права отстранять от работы и тех, кто уже сделал первую дозу вакцины или имеет справку (форма 028) от врача о противопоказаниях к вакцинации.
Такую справку могут выдать на основании состояния здоровья и наличии противопоказаний или же в случае временной невозможности сделать прививку (перенес заболевание, проходит лечение и т.д.).
Также не могут отстранить от работы сотрудников организаций и предприятий, которые не входят в список к обязательной вакцинации.
Кто должен вакцинироваться обязательно
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
- работники местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- работники учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.
Напомним, ранее мы писали о том, кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки.