Без вакцинації не пустять на роботу? Кого і коли це може торкнутися

Кабінет Міністрів затвердив порядок відсторонення працівників від роботи в тому випадку, якщо вони не вакциновані. Обов'язковою вакцинація є тільки для деяких професій і посад. Постанова набирає чинності з 8 листопада.

Як це буде працювати та кого можуть відсторонити від роботи – читайте нижче.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, з 8 листопада представники окремих професій мають бути вакциновані від коронавірусу. Це стосується працівників сфери освіти та державних чиновників.

Керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій необхідно забезпечити відсторонення невакцинованих співробітників вже з 8 листопада. Зарплата на період відсторонення виплачуватися не буде.

Як повинні усувати від роботи

Заздалегідь керівники повинні попередити невакцинованих співробітників про наслідки відмови від вакцинації.

Потім роботодавець повинен письмово зафіксувати відмову працівника від вакцинації.

Після цього роботодавець повинен випустити наказ або розпорядження про відсторонення працівника з обов'язковим повідомленням осіб, яких він стосується.

Термін відсторонення працівника - до усунення причин.

"Непроходження обов'язкової профілактичної вакцинації - не привід для звільнення. Роботодавець не має права звільняти працівника, який відмовився або ухиляється від проходження профілактичного щеплення", - зазначив В. О. голови Державної служби з питань праці Ігор Дегнера в коментарі для "Суспільне".

Кого не можуть відсторонити від роботи

Не мають права усувати від роботи й тих, хто вже зробив першу дозу вакцини або має довідку (форма 028) від лікаря про протипоказання до вакцинації.

Таку довідку можуть видати на підставі стану здоров'я і наявності протипоказань або ж в разі тимчасової неможливості зробити щеплення (переніс захворювання, проходить лікування і т.д.).

Також не можуть відсторонити від роботи співробітників організацій і підприємств, які не входять в список до обов'язкової вакцинації.

Хто повинен вакцинуватися обов'язково