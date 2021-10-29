Комаровский рассказал, когда в Украине закончится волна COVID: примерные даты

Доктор Комаровский сообщил, что после Нового года вспышка коронавируса в Украине должна закончиться. Но до этого времени, а именно с наступлением холодов, нас ждет количество смертей до 500 человек в день.

Когда закончится вспышка

"Как только резко похолодает, будет еще больший скачок заболеваемости. Потому что люди соберутся внутри помещений. Будем хоронить от 200 до 500 человек в день в ближайшие месяцы. После новогодних каникул, мне кажется, ситуация улучшится, и все следующие волны не будут такими тяжелыми. Потому что будет больше привитых и переболевших людей с антителами", - спрогнозировал заслуженный врач.

Последствия будут тяжелыми

По мнению врача, последствия инфекции будут тяжелыми.

"Но последствия всего этого мы будем чувствовать очень долго – все, что за это время медицина не долечила, не дооперировала, прозевала, все, что накопилось за эти годы. Валом повалят два года нелеченая онкология, неоперированные язвы, куча запущенных депрессий, панических расстройств, куча детей с тяжелейшим ожирением, сахарные диабеты второго типа, нервные стрессы – это все на фоне обвала психиатрической помощи", - рассказал Комаровский.