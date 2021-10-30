Що їсти до та після вакцинації: це допоможе зменшити побічні ефекти

Людині, аби отримати щеплення від коронавірусу рекомендовано додати у раціон перед та після вакцинації певні продукти. Зокрема, це допоможе мінімізувати побічні ефекти.

Як підготуватися до щеплення

Так, вакцина проти COVID-19 може викликати біль у руці, температуру та озноб. Однак, є продукти, які допоможуть мінімізувати негативні симптоми та підтримати імунну систему.

Зокрема, високопоживна їжа допоможе зміцнити імунну систему, тому варто включити у раціон фрукти та овочі.

За словами доктора медицини Луїса Малінова, здорова дієта може покращити імунну реакцію та допомогти людині краще боротися з інфекціями та, можливо, підвищити імунну відповідь на вакцинацію.

Також важливо зосередитись на споживанні горіхів, риби, фруктів та овочів. Протизапальними властивостями також володіє куркума – це спеція, яку можна додавати в їжу або вживати в чай. Серед риб протизапальною вважається лосось, скумбрія, сардини, анчоуси та оселедець, адже вони мають найбільше жирів омега-3.

Дослідники кажуть, що після вакцинації краще приготувати курячий суп з локшиною.

Коли краще не вакцинуватись

Не варто мучити себе голодом ніч перед вакцинацією та вранці. Важливо, що ця процедура цього не вимагає. Тут навпаки, якщо ви нічого не їли зранку, то можете втратити свідомість.

Зранку краще вживати йогурт, фрукти та яйця. Якщо після вакцинації вас турбує біль у руці чи інші побічні ефекти, то це означає, що ваша імунна система працює.

Фахівці кажуть, що краще відмовитись від вживання алкоголю за день до. Все тому, що алкоголь може пригнітити імунну систему і призвести до зневоднення. Вживання алкоголю послаблює здатність організму боротися з інфекціями та збільшує ризик ускладнень під час захворювань.

Чи можна вживати алкоголь до та після вакцинації від коронавірусу (freepik)

Окрім того, до та після вакцинації від COVID потрібно підтримувати водний баланс в організмі.

Також не менш важливим є якісний сон. Тому перед щепленням потрібно добре виспатись та відпочити. Один неякісний нічний відпочинок може знизити імунну функцію до 70%.

"Ваше тіло використовує сон, щоб відновити свої захисні сили, а хронічне недосипання насправді пригнічує вашу імунну систему", – пояснює Луїс Малінов.

Перед вакцинацією від коронавірусу потрібно добре виспатися (freepik)