Вакцина от COVID-19 может защищать от других болезней: ученые шокировали заявлением

Как проходило исследование

Ученые взяли для исследования плазму людей, которые уже вакцинированы от коронавируса, и оценили вероятность перекрестного иммунитета с другими коронавирусами, в том числе штаммами:

SARS-CoV-1 (Эпидемия в 2003 году привела к вспышке синдрома SARS)

Вирус сезонной простуды ОС43

Вирус, который вызывает ближневосточный респираторный синдром - MERS.

Что показало исследование

Плазма вакцинированных от SARS-CoV-2 начала производить антитела, которые обеспечивали защиту от SARS-CoV-1 и от коронавируса обычной простуды ОС43.

Стоит отметить, что есть еще один положительный результат исследований. В 2004 году была разработана вакцина против SARS-CoV-1 и ее ввели мышам. Эта вакцина дала иммунный ответ на COVID-19.

Также установлено, что люди, которые ранее перенесли другие коронавирусные инфекции могут быть защищены антителами от других видов заболевания. Вирусы SARS-CoV-1 и вирус SARS-CoV-2 генетически похожи друг на друга.

"До нашего исследования не было ясно, если вы подвергнетесь воздействию одного коронавируса, может ли у вас перекрестная защита от других коронавирусов? И мы показали, что это так. Наше исследование помогает нам переоценить концепцию универсальной вакцины против коронавируса. Скорее всего, таковой нет, но мы можем в конечном итоге получить генерическую вакцину для каждого из основных семейств коронавирусов", - отмечают авторы исследования.