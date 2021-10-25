Вакцина від COVID-19 може захищати від інших хвороб: вчені шокували заявою

Як проходило дослідження

Вчені взяли для дослідження плазму людей, які вже вакциновані від коронавірусу, і оцінили ймовірність перехресного імунітету з іншими коронавірусами, в тому числі штамами:

SARS-CoV - 1 (епідемія у 2003 році призвела до спалаху синдрому SARS)

Вірус сезонної застуди ОС43

Вірус, який викликає Близькосхідний респіраторний синдром - MERS.

Що показало дослідження

Плазма вакцинованих від SARS-CoV-2 почала виробляти антитіла, які забезпечували захист від SARS-CoV-1 і від коронавірусу звичайної застуди ОС43.

Варто відзначити, що є ще один позитивний результат досліджень. У 2004 році була розроблена вакцина проти SARS-CoV-1 і її ввели мишам. Ця вакцина дала імунну відповідь на COVID-19.

Також встановлено, що люди, які раніше перенесли інші коронавірусні інфекції можуть бути захищені антитілами від інших видів захворювання. Віруси SARS-CoV-1 і вірус SARS-CoV-2 генетично схожі один на одного.

"До нашого дослідження не було ясно, якщо ви піддаєтеся впливу одного коронавірусу, чи може у вас перехресний захист від інших коронавірусів? І ми показали, що це так. Наше дослідження допомагає нам переоцінити концепцію універсальної вакцини проти коронавірусу. Швидше за все, такої немає, але ми можемо в кінцевому підсумку отримати генеричну вакцину для кожного з основних сімейств коронавірусів", - зазначають автори дослідження.