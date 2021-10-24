ru ua
Вс, 24 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Кто чаще всего умирает от коронавируса: известно, кто в зоне риска

Новина українською →
Воскресенье 24 октября 2021 08:48
Кто чаще всего умирает от коронавируса: известно, кто в зоне риска Кто чаще всего умирает от коронавируса (Виталий Носачев)
Автор: Тетяна Самарук

Вакцинация от коронавируса снизила смертность среди пожилых людей. Однако, взрослые люди среднего возраста стали умирать чаще.

Специалисты говорят, что низкие показатели смертности у пожилых людей свидетельствуют о том, что вакцины помогают остановить серьезные заболевания, - пишет Daily Mail.

Как изменился возраст смертей

Так, уровень смертности среди людей в возрасте от 65 до 85 в сентябре 2021 года был на 0,66% ниже, чем за 10 лет до пандемии.

Однако, у людей в возрасте от 85 лет этот показатель еще лучше - на 1,7% ниже среднего за период с 2011 по 2020 год.

Ученые рассказывают, что уровень смертности людей старше 65 лет в Англии и Уэльсе опустился ниже уровня перед пандемией. Все благодаря успеху внедрения вакцинации от коронавируса.

Кто чаще умирает от коронавируса

Отмечается, что количество взрослых, а именно среднего возраста – от 45 до 64 лет – умирают на 7,5% чаще, чем обычно.

Все из-за того, что скачок смертности, который был во время второй волны, компенсировано. Поскольку люди старше 65 лет пережили пик, а сейчас защищены и были вакцинированы прежде всего.

По словам председателя комитета по прогнозированию смертности Института и факультета Актуарив в Великобритании Кобуа Дейнила, прививки наиболее уязвимых в начале пандемии, спасла больше жизней в целом. Также это уменьшило нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

Ранее мы сообщали, кому придется пройти ревакцинацию от COVID.

Также мы писали, что врач назвал симптомы новой мутации вируса штамма "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Праздник 23 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 23 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела