Вакарчук внезапно поделился секретом счастливого брака

Святослав Вакарчук во время карантина очень сблизился с семьей. Об этом сам певец рассказал в эфире канала "Украина".

Со своей женой Лялей они вместе почти 20 лет. Воспитывают дочь. Но о ней артист не рассказывает. А вот секретом счастливого брака делится с удовольствием.

"Долгие отношения имеют одну главную вещь - уважение. Уважение человека, с которым ты рядом", - отмечает Вакарчук.

Собственно, уважение и взаимность - это главные составляющие не только в личной, но и в профессиональной жизни Святослава.

"Мне кажется, если ты честный и то, что ты даешь людям, ты можешь донести, у тебя есть профессионализм, у тебя есть опыт, у тебя есть энергия, то люди отвечают взаимностью, а дальше это уже обмен энергией и вопросы техники, что называется. Настоящий выдающийся концерт, когда артист со зрителем – это фактически как не физическая форма секса", - отмечает музыкант.

Также Вакарчук рассказал журналистам, как недавно он был в пешем походе в Карпатах, где ежедневно проходил по 15-20 км. Говорит, спорт помогает держать себя в форме.

"В первую очередь – это йога, а также – бег, баскетбол и бадминтон. Когда ввели ограничения карантина, то запретили заниматься спортом в парке, но бегать не запретили. Я взял с собой маску и бегал кругами вокруг парка, чтобы не нарушать правила", - поделился артист.

Святослав Вакарчук ведет активный образ жизни (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Напомним, что в День Независимости Украины группа "Океан Ельзи" выступит в Киевской крепости. Это место выбрано специально для того, чтобы в условиях карантина зрители могли посетить концерт и сохранять дистанцию. Слушателей будет немного - несколько сотен. Все они придут по специальным приглашениям.

"Это и военные, и раненые, легкораненые, которые могут прийти на концерт. Это и волонтеры, это и пожарные, которые боролись с пожарами в Чернобыле, это и врачи, которые защищают сейчас, особенно на передовой", - комментирует бессменный лидер ОЭ в программе "Ранок з Україною".

Ранее популярный певец Сергей Бабкин заговорил о четвертом ребенке.