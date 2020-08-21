Вакарчук несподівано поділився секретом щасливого шлюбу

Святослав Вакарчук під час карантину дуже зблизився з сім’єю. Про це сам співак розповів в ефірі каналу "Україна".

Зі своєю дружиною Лялею вони разом майже 20 років. Виховують доньку. Але про неї артист не розповідає. А от секретом щасливого шлюбу ділиться із задоволенням.

"Довгі стосунки мають одну головну річ - повагу. Повагу людини, з якою ти поруч", - зазначає Вакарчук.

Власне, повага та взаємність - це головні складники не тільки в особистому, а й в професійному житті Святослава.

"Мені здається, якщо ти чесний і те, що ти даєш людям, ти можеш це донести, в тебе є професійність, в тебе є досвід, в тебе є енергія, то люди відповідають взаємністю, а далі це вже обмін енергією і питання техніки, що називається. Справжній видатний концерт, коли артист з глядачем - це фактично як не фізична форма сексу", - зазначає музикант.

Також Вакарчук розповів журналістам, як нещодавно він був у пішому поході в Карпатах, де щодня проходив по 15-20 км. Каже, спорт допомагає тримати себе у формі.

"В першу чергу - це йога, а також - біг, баскетбол і бадмінтон. Коли ввели обмеження карантину, то заборонили займатись спортом в парку, але бігати не заборонили. Я взяв із собою маску і бігав кругами навколо парку, щоб не порушувати правила", - поділився артист.

Святослав Вакарчук веде активний образ життя (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Нагадаємо, що у День Незалежності України гурт "Океан Ельзи" виступить у Київській фортеці. Це місце обрано спеціально для того, щоб в умовах карантину глядачі могли відвідати концерт і зберігати дистанцію. Слухачів буде небагато - кілька сотень. Усі вони прийдуть за спеціальними запрошеннями.

"Це і військові, і поранені, легкопоранені, які можуть прийти на концерт. Це і волонтери, це і пожежники, які боролися з пожежами в Чорнобилі, це і лікарі, які захищають зараз, особливо на передовій", - коментує незмінний лідер ОЕ у програмі "Ранок з Україною".

Раніше популярний співак Сергій Бабкін заговорив про четверту дитину.