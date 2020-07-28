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Вакарчук показал, чем занимается после выхода из Рады: яркие фото

Вторник 28 июля 2020 19:08
Вакарчук показал, чем занимается после выхода из Рады: яркие фото
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Святослав Вакарчук показал, как проводит время после того, как он оставил политику

Святослав Вакарчук принял решение покинуть политику и уйти с Верховной Рады в июне этого года. Фронтмен "Океана Ельзи" тогда рассказал, что частично выполнил свою миссию. Сегодня, 28 июля, музыкант показал, как проводит свой отдых.

Вакарчук решил провести неделю в Карпатах. Об этом музыкант и бывший политик написал на своей странице в Facebook.

Вакарчук показал, чем занимается после выхода из Рады: яркие фотоВакарчук показал, чем занимается после выхода из Рады: яркие фото

Вакарчук показал яркие фото с отдыха в Карпатах (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Неделя в Карпатах - как месяц на лучшем морском курорте", - отметил Вакарчук.

Вакарчук показал, чем занимается после выхода из Рады: яркие фотоВакарчук показал, чем занимается после выхода из Рады: яркие фотоВакарчук показал, чем занимается после выхода из Рады: яркие фото

Вакарчук показал яркие фото с отдыха в Карпатах (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Он также подчеркнул, что Драгобрат - прекрасное место, чтобы собраться с мыслями и накачать ноги в горных походах.

Вакарчук показал, чем занимается после выхода из Рады: яркие фотоВакарчук показал, чем занимается после выхода из Рады: яркие фотоВакарчук показал, чем занимается после выхода из Рады: яркие фото

Вакарчук показал яркие фото с отдыха в Карпатах (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Напомним, после того, как Раду покинул Вакарчук, Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом Украины Алину Свидерскую. Она зайдет в Верховную Раду вместо Вакарчука. Также стоит отметить, что Свидерская – жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Ранее Святослав Вакарчук потерял отца. Доктор физико-математических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины Иван Вакарчук скончался в возрасте 73 лет. Он также много лет занимал должность ректора Львовского национального университета имени Ивана Франка.

Владимир Вятрович также рассказал о заслугах ученого и бывшего министра образования и науки Украины.

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