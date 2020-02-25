Вакарчук уходит из политики: в сети разгоняют новый фейк

Святослав Вакарчук не уходит из политики (фото: РБК-Украина)

СМИ начали писать, что Святослав Вакарчук ушел из политики. Но это оказалось неправдой

Святослав Вакарчук уходит из политики и покидает Верховную Раду. Новости с таким посылом начали появляться во многих СМИ. Но информация о том, что лидер партии "Голос" сложил с себя депутатские полномочия в феврале 2020 года оказалась неправдой и откровенным фейком.

Некоторые издания пишут, что Вакарчук решил уйти из политики, так как "нынешний состав украинского парламента не выполнил своего основного назначения - создавать видение Украины как современного европейского государства".

Вся правда про "уход" Вакарчука из политики

Все точки над "і" в этом вопросе расставила пресс-секретарь Святослава Вакарчука Виктория Хоменко. На своей Facebook-странице она сообщила, что новость об уходе лидера группы "Океан Ельзи" из политики является абсолютным фейком. А многие издания ссылаются на заявление политика более чем десятилетней давности, когда Вакарчук действительно покинул стены Рады и ушел из партии "Наша Украина - Народная Самооборона".

"Как запустить фейк, который шерят национальные "сми"? Легко! Берешь "новость" 2008 года (двенадцать лет назад!), ставишь на сливной бачок и все! Даже текст новости, еще раз, двенадцатилетней давности, не меняют. It's a kind of magic, уважаемые", - написала Виктория.

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Также Хоменко поделилась забавной "молнией" от Елены Болтушкиной, которая высмеяла издания, написавшие об уходе Вакарчука из политики.

"Последний раз Вакарчук ушел из Рады в пятницу в 16:37. В понедельник в 9:15 Вакарчук вошел в Раду через подъезд №5. На момент публикации Вакарчук все еще находится в Раде, время его выхода из Рады пока не известно. В пресс-службе "Голоса" подтвердили, что сегодня Вакарчук из Рады не выходил", - говорится в "новости".

Кто начал "разгонять" фейк о Вакарчука?

"Разгонять" новость об уходе Вакарчука из парламента начали российские СМИ. А это еще один сигнал к тому, что доверять этой информации нет никаких оснований.

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Отметим, что совсем недавно замглавы фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк заявил про регулярные медиа-атаки Святослава Вакарчука. Связал он это с тем, что рейтинг доверия к музыканту и политику очень высокий.