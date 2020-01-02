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Вакарчук резко ответил на новогоднее поздравление Зеленского

STYLERПерсоны    02.01.2020 - 20:01
Вакарчук резко ответил на новогоднее поздравление Зеленского
Святослав Вакарчук обратился к Зеленскому (фото: РБК-Украина)

Святослав Вакарчук решил ответить президенту в стихах

Святослав Вакарчук резко ответил на новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, в котором гарант призывает к общему примирению. Глава государства в своей речи отмечает, что в некоторых вещах нет никакой разницы.

"Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", — говорил в новогоднюю ночь Зеленский.

Вакарчук в свою очередь решил ответить президенту в стихах.

“Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у коптьорку,

І тих, хто молиться на голову козла, і тих хто в сує одягає гімнастьорку.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

Какая разніца, под чєм, под кєм і с кєм,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця, сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де, і хто і з ким готовий побрататся.

Не проживе держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться”.

Полностью стихотворение можно послушать тут.

В комментариях на Facebook-странице певца и лидера партии "Голос" украинцы высказали свое мнение п поводу поэзии.

  • Святослав Іванович - підтримую повністю!!!
  • Дуже щиро! По - справжньому!
  • Вакарчук - гордість України і крапка !!!
  • Підтримка! Не зважайте на негатив.Дана команда топити патріотів, це не вперше.
  • На щастя, у Вакарчука залишився розум і совість, хоча його останній похід в політику поставив це під сумнів... Правильні слова. Підтримую!
  • Чи корпоративи кінчились? Мнєніє з'явилось))

Вакарчук резко ответил на новогоднее поздравление Зеленского

Скриншот комментариев

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
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