Испытание на прочность: что случилось с рейтингом "Слуги народа" и оппозиции

"Слуга народа" удерживает электоральные позиции (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"Слуга народа" по-прежнему удерживает первую строчку в социологических опросах, с трехкратным отрывом опережая своего ближайшего конкурента "Оппозиционную платформу – За життя". За партию Зеленского, равно как и в июле, готовы проголосовать больше 39% опрошенных граждан.

Впрочем, согласно исследованиям, рейтинговые перепады не особо задели и другие партии, прошедшие в Раду, за исключением "Голоса". Хотя в партии Вакарчука падение уровня их поддержки отрицают. Что произошло с рейтингами парламентских партий спустя полгода после выборов – в материале РБК-Украина.

Рейтинг "Слуги народа", получившей на парламентских выборах в июле рекордные 43,16% голосов, спустя полгода держится без изменений. Четыре опроса, проведенные социологами в конце января, показывают, что за президентскую политсилу по-прежнему готовы проголосовать от 39% до 48% среди определившихся.

Ни скандалы, в которые угождали отдельные "слуги народа", ни груз ответственности, возложенный на партию власти, не оказали ощутимого давления на ее рейтинг.

"В нашем последнем исследовании есть данные о том, с какими ощущениями живет украинский избиратель. Главное ощущение – это желание изменений. Оно осталось и не менялось. Второе по важности – это надежда, на изменения, на улучшения. То, что именно эти ощущения превалируют, а не разочарование или депрессия, во многом объясняет, почему держится рейтинг "Слуги народа", – говорит РБК-Украина директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Согласно этому же опросу, высоким остается и персональный рейтинг Владимира Зеленского. Ему полностью и скорее полностью доверяют 59%. Хотя в исследовании "Рейтинга", проведенном месяцем ранее, эта цифра была на восемь пунктов выше. В еще одном январском опросе – центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко – доверие к Зеленскому составляет почти 50%.

В любом случае, этот показатель очень высокий как для Украины, констатирует директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина. И уровень поддержки партии Зеленского большей частью является проекцией его личной поддержки.

"По сути, рейтинг "Слуги народа" удерживается за счет рейтинга Зеленского. И будет держаться, пока будет сохраняться поддержка президента", – отмечает РБК-Украина социолог.

В самой партии свои рейтинги объясняют тем, что "президент, "Слуга народа" и правительство последовательно выполняют свою предвыборную программу".

"Конечно, еще есть над чем работать. Но такие ключевые вещи, как отмена неприкосновенности, экономический пакет инициатив, продолжение антикоррупционной реформы, перезапуск силовых структур, уже либо состоялись, либо в процессе", – говорит РБК-Украина председатель "Слуги народа" Александр Корниенко.

С другой стороны, полгода – недостаточный период, чтобы рейтинг партий дал осадку, поясняет политолог Владимир Фесенко. "Обычно с рейтингами партий через полгода после парламентских выборов существенных изменений не происходит. Эта закономерность подтверждается и сейчас. Настроения избирателей еще кардинально не изменились", – разъясняет РБК-Украина политолог.

Так называемый "медовый месяц", после которого рейтинг команды власти идет на спад, для "Слуги народа" еще не завершился, подтверждает Антипович. "Когда-то у власти он длился девять месяцев. Фактически у "Слуги народа" он все еще продолжается", – уточняет руководитель группы "Рейтинг".

Как долго продлится этот "медовый месяц", зависит, в первую очередь, от социально-экономической ситуации в стране. И не в последнюю – от того, насколько шаги команды власти будут отвечать главным запросам украинцев. Отталкиваясь от последнего опроса "Рейтинга", больше всего от президента ожидают прекращения военных действий на Востоке и усиления борьбы с коррупцией.

Рейтинговые виражи

Удержать поддержку своего электората сумели и другие партии, прошедшие в Раду – ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Европейская солидарность". При этом рейтинговые расклады "Голоса" немного "просели", обращают внимание социологи. По данным последних опросов, партия Вакарчука не дотягивает до проходного барьера, тогда как на выборах в июле она набрала 5,82%.

"Голос" иногда выступает за некоторые законопроекты "Слуги народа", иногда – против, иногда предлагает что-то свое. Но в целом их позиция, как мне кажется, не до конца понятна избирателям. И это "проседание" рейтинга отразилось в том, что часть их электората отошла "Европейской солидарности", – рассказывает Антипович.

Несколько январских опросов действительно зафиксировали рост поддержки ЕС по меньшей мере на полтора процента в сравнении с их результатом на выборах в Раду. И потому как "костяк" электората "Голоса" был на Западной Украине, в частности во Львове, есть органический переток к ЕС, говорит Антипович.

Во время парламентской кампании "Голос" позиционировал себя как партия нового поколения, как и "Слуга народа", но с более выраженной национал-либеральной проевропейской позицией, считает Фесенко.

"Однако сейчас, как мне кажется, "Голос" теряет собственную политическую идентичность, что прослеживается и в их парламентской деятельности. Он начал, так сказать, мигрировать в сторону Порошенко. И это привело к тому, что часть избирателей "Голоса" перешла к ЕС, особенно на Западе Украины", – добавляет политолог.

В самом "Голосе" отрицают какое-либо "проседание" их рейтинга. Говорят, что весь прошлый год он был таким же, как и на выборах. Замглавы фракции в Раде Ярослав Железняк объяснил, что разница между результатом партии летом и в опросах сейчас не превышает статистической погрешности.

К слову, в опросе Центра Разумкова партию "Голос" готовы поддержать на выборах 2,5% респондентов. Параллельно, по данным исследования центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко, партия Вакарчука могла бы получить 4,4%.

По словам Железняка, внутреннее исследование партии также не зафиксировало падения ее рейтинга.

"В то же время есть регулярные медиа-атаки на главу партии Святослава Вакарчука, ведь рейтинг доверия к нему очень высокий. Как вы понимаете, это совсем не нравится нашим политическим оппонентам. И месседжи, что рейтинг "Голоса" якобы падает – часть этих атак. Помните, на выборах с каждого утюга звучало, что мы не попадаем в парламент?" – вспоминает Железняк.

Впрочем, последняя социология перед выборами, показывающая, что "Голосу" не достает доли процента до прохождения в Раду, могла сыграть им в плюс. Тогда социологи объясняли, что часть колеблющихся избирателей решили проголосовать за партию Вакарчука, желая дать им шанс попасть в парламент.

Без альтернативы

Еще один интересный момент: рейтинг "Слуги народа" держится на июльской отметке одновременно с падением доверия к президенту, правительству и парламенту. Правда, разочарование в отношении последних двух более заметно, следует из данных соцслужб.

Уровень доверия к Верховной раде и Кабинету министров отражает общее отношение украинцев к институтам власти, объясняет Алексей Антипович. А во время голосования уже приходится выбирать между несколькими конкретными политическими субъектами.

"Здесь уже все познается в сравнении, и избиратель, условно говоря, выбирает меньшее для него "зло", – комментирует социолог.

Как правило, к правящим руководителям относятся всегда более критично, чем к оппозиционным лидерам, разъясняет Фесенко. Тем не менее рейтинг Зеленского все равно значительно выше.

"У сторонников Зеленского сохраняется недоверие к старым политическим элитам и к связанным с ними партиям. А мощной альтернативы и старым партиям, и партии Зеленского в виде новых политических лидеров, на которых бы ориентировалась значительная часть избирателей, пока не появилось", – отмечает политолог.

Вместе с тем Ирина Бекешкина прогнозирует, что в будущем рейтинг "Слуги народа" будет снижаться, поскольку во время выборов за нее голосовали избиратели, имеющие очень полярные политические ориентации и взгляды.

По ее мнению, позиции партии Зеленского немного пошатнет принятие закона о рынке земли. Немного – так как основные противники земельной реформы – это электорат "Батькивщины" и частично "Оппозиционной платформы – За життя".

Выступая категорически против земельной реформы партии Юлии Тимошенко и ОПЗЖ удается, среди прочего, "держать в тонусе" свой электорат.

"Посмотрим, будут ли приняты какие-либо решения в Берлине по Донбассу. Я полагаю, что не будут. А это значит, что ОПЗЖ немного оттянет обратно часть своего электората. А если вдруг, хотя я в это не верю, они переступят красные линии – значит, отсеется другая часть электората, уже из Западной и Центральной Украины", – рассуждает Бекешкина.

Удастся ли команде Зеленского повторить июльский результат уже на местных выборах в октябре – также вопрос. Зачастую расстановку сил на местах меняют так называемые местные партии, у которых большая поддержка в отдельно взятом регионе. Один из примеров – партия одесского мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам".

"На местных выборах рейтинг проектируется по-другому. Это видно на примере выборов в ОТО. Там есть корректировка с учетом позиций местных лидеров, которых, к сожалению, не всегда можно выдвинуть от "Слуги народа", – отмечает Корниенко.

Местные политсилы существенно меняют ландшафт партийных предпочтений, подтверждает Фесенко. Как результат, на местных выборах влияние общенациональных партий снижается.

"Позиции отдельных партий в отдельных регионах также могут значительно отличаться, что влияет на электоральную картину местных выборов в целом", – резюмирует политолог.