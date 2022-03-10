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Вакарчук спел в центре Одессы на фоне обложенного мешками Дюка: мощное видео

Автор: Светлана Мащенко

Святослав Вакарчук, который еще день назад был в Николаеве в гостях у Виталия Кима, сегодня 10 марта показал видео из Одессы. Лидер Океана Ельзи спел в центре города на фоне памятника Дюку де Ришелье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста.

Святослав на ступенях перед старейшим памятником Одессы с гитарой в руках исполнил песню "Човен".

"Війнами втомлена, та ніким не зломлена. Розквітай, земле ти моя!" - эти слова из песни говорят сами за все.

Ранее мы писали, что одесситы защитили символ города Одесса, обложив его мешками с песком.

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Святослав Вакарчук