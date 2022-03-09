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Одесситы защищают мешками с песком символ города - памятник Дюку (фото)

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Одесса, Среда 09 марта 2022 13:14
Одесситы защищают мешками с песком символ города - памятник Дюку (фото) Фото: Памятник Дюку де Ришелье (wikipedia.org)
Автор: Светлана Мащенко

В Одессе люди обкладывают символ города - памятник Дюку де Ришелье, мешками с песком, чтобы защитить от возможных разрушений.

Снимком поделился местный Telegam-канал.

На фото видно, что памятник, открытый еще в 1828-м году, который считается первым монументом такого рода в городе, обложен сотнями мешков с песком. Люди продолжают работу, чтобы защитить символ города.

"Работники департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, КП "Городские дороги" и КП "Сервисный центр" облагают символ Одессы, памятник герцогу Ришелье мешками с песком", - говорится в подписи к снимкам.

Одесситы защищают мешками с песком символ города - памятник Дюку (фото)Одесситы защищают мешками с песком символ города - памятник Дюку (фото)

Фото: t.me/odesacityofficial

Отметим, что дюк Арман Эмманюэль дю Плесси, герцог де Ришелье 1803 году стал градоначальником Одессы, а с 1805 по 1814 генерал-губернатором Одессы.

Одесситы называли его "Наш дюк" и считали основателем города, хотя к тому времени Одессе было уже 8 лет, а до того поселения на месте города существовали сотни лет. Стараниями нового градоначальника город превратился в крупный торговый порт.

О том, что происходит в Одессе сейчас, можно следить в нашем онлайн.

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