Вакарчук развелся с женой после 20 лет брака

46-летний рокер признался, что крайне редко афиширует свою линую жизнь, так как оберегает близких от излишнего внимания прессы.

"Я очень редко пишу о личном, но этот пост именно такой. Пишу его, прежде всего, для того, чтобы обезопасить свою семью, близких и друзей от лишних вопросов и неудобств", - отметил Вакарчук.

Музыкант подчеркивает, что длительный период совместной с Лялей жизни для него был очень счастливым. Но теперь "дороги разошлись".

"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенного радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись", - написал Святослав.

Он также отметил, что причины подобного решения остаются их с Лялей личным делом.

"Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более двадцати лет, мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все", - говорит Вакарчук.

Артист и политик добавил, что жизнь продолжается.

"Я надеюсь, что она подарит каждому из нас достаточно счастливых моментов", - говорится в публикации.

Таким образом фронтмен "Океан Ельзи" решил поставить точку в вопросе о своем разводе.

"Этим исчерпывающим постом я сообщил все, что считал достойным внимания. Из уважения к моему и Лялина личного пространства, просил бы воздержаться всех от дополнительных вопросов и дискуссий по этому поводу. Надеюсь на ваше понимание и такт. Все будет хорошо", - написал Вакарчук.

Святослав Вакарчук с женой и дочерью (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Отметим, что артист очень редко рассказывает о своей семье, и из немногих упоминаний о жене и ребенке в его интервью можно узнать, что его любимая - гражданская женщина Ляля Фонарева - работает стилистом. Вместе они воспитывают дочь Диану, которая 14 июля будет праздновать свое 28-летие. Девушка - дочь Ляли от первого брака с Владимиром Тарасюком, бизнесменом из Львова. Биологических детей у Святослава и Ляли нет, но Диану музыкант называет своей дочерью.

Диана Вакарчук училась в Киеве в гимназии и университете, а 13 декабря 2018 года закончила Ноттингемский университет в Британии и получила диплом магистра. Девушка занимается маркетингом в моде и дизайне, и частично она в команде разработчиков.