Вакарчук растрогал новым видео: зникнуть втомлені гасла

Святослав Вакарчук и Ко показали видео на новую песню "Коли ми станем собою"
Святослав Вакарчук и его группа "Океан Ельзи" выпустили абсолютно новое видео на песню "Коли ми станем собою". Режиссером клипа стала Анна Бурячкова.
"Жизнь меняется и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих ", - прокомментировала клипмейкер.
"Океан Ельзи" показали клип "Коли ми станем собою"
Текст песни "Коли ми станем собою":
В той день, коли ми станем собою,
Зацвітуть абрикоси,
Зайвий осад розтане на дні,
В той день твої розплетені коси,
Як світанкові роси,
Впадуть знов на обличчя мені.
В той день, коли ми станем собою,
Буде видно так ясно,
Що ми зможем побачити рай,
І в мить сумне стане прекрасним,
Зникнуть втомлені гасла,
І стане вільна дорога за край.
Саме в той день, коли ми станем собою,
В той день, коли ми станем собою,
Саме в той день, коли ми станем собою,
Над головою вигляне сонце знов.
В той день ми знов будем, як діти,
І будем далі хотіти,
Шаленіти у морі бажань,
В той день нас захопить, як вітер,
Нас обійме, мов всесвіт,
У якому немає страждань.
В той день чомусь слова стануть зайві,
А імена не важливі,
І не помітні від втоми сліди,
І все навколо зникне у сяйві,
І ми будем обоє
Знову тими, ким були завжди.
Саме в той день, коли ми станем собою,
В той день, коли ми станем собою,
Саме в той день, коли ми станем собою,
Над головою вигляне сонце знов.
Саме в той день, коли ми станем собою,
В той день, коли ми станем собою,
Саме в той день, коли ми станем собою,
Ми знов будем двоє і нас поведе любов.
Новое видео Вакарчука и Ко растрогало многих украинцев, о чем они пишут в комментариях к треку.
Также юзеры отмечают, что в этой песне - "тот самый любимый, классический и настоящий ОЕ, как в старые-добрые времена".
Ранее мы писали, что украинские звезды сняли мощное видео для всех несокрушимых и сильных духом.