Вакарчук растрогал новым видео: зникнуть втомлені гасла

Святослав Вакарчук и его группа "Океан Ельзи" выпустили абсолютно новое видео на песню "Коли ми станем собою". Режиссером клипа стала Анна Бурячкова.

"Жизнь меняется и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих ", - прокомментировала клипмейкер.

"Океан Ельзи" показали клип "Коли ми станем собою"

Текст песни "Коли ми станем собою":

В той день, коли ми станем собою,

Зацвітуть абрикоси,

Зайвий осад розтане на дні,

В той день твої розплетені коси,

Як світанкові роси,

Впадуть знов на обличчя мені.

В той день, коли ми станем собою,

Буде видно так ясно,

Що ми зможем побачити рай,

І в мить сумне стане прекрасним,

Зникнуть втомлені гасла,

І стане вільна дорога за край.

Саме в той день, коли ми станем собою,

В той день, коли ми станем собою,

Саме в той день, коли ми станем собою,

Над головою вигляне сонце знов.

В той день ми знов будем, як діти,

І будем далі хотіти,

Шаленіти у морі бажань,

В той день нас захопить, як вітер,

Нас обійме, мов всесвіт,

У якому немає страждань.

В той день чомусь слова стануть зайві,

А імена не важливі,

І не помітні від втоми сліди,

І все навколо зникне у сяйві,

І ми будем обоє

Знову тими, ким були завжди.

Саме в той день, коли ми станем собою,

В той день, коли ми станем собою,

Саме в той день, коли ми станем собою,

Над головою вигляне сонце знов.

Саме в той день, коли ми станем собою,

В той день, коли ми станем собою,

Саме в той день, коли ми станем собою,

Ми знов будем двоє і нас поведе любов.

Новое видео Вакарчука и Ко растрогало многих украинцев, о чем они пишут в комментариях к треку.

Зворушливі слова, прекрасне і щире виконання

Какая прекрасная, светлая, жизнеутверждающая песня!

Дуже атмосферно.

Любов з перших нот, як завжди

від цієї музики і слів хочеться сміятися, кохати і просто радіти життю

Крута прем'єра, як завжди з глибоким змістом та якісним саундом

З перших дотиків гітариста до струн я вже знав, що буде фантастична річ. Радий, що ОЕ функціонує. За такою музикою можна закрити очі на політичну діяльність.

Также юзеры отмечают, что в этой песне - "тот самый любимый, классический и настоящий ОЕ, как в старые-добрые времена".

Ранее мы писали, что украинские звезды сняли мощное видео для всех несокрушимых и сильных духом.