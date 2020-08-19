Слава Україні! Жыве Беларусь! Звезды сняли мощное видео для всех несокрушимых и сильных духом

Кадр из клипа на песню "Героям" (скриншот)

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM и СКАЙ сняли сильный клип на песню "Героям"

Популярная группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустила клип на песню "Героям" совместно с лидером группы СКАЙ Олегом Собчуком, рок-бендом KOZAK SYSTEM и известным продюсером Артуром Даниеляном.

Этот трек, говорят авторы, - поддержка для украинских воинов, а также для всех людей, протестующих сейчас в Беларуси. Для всех несокрушимых и сильных духом.

Отметим, что песня "Героям" была написана фронтменом БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергеем Танчинцем почти полгода назад для наших украинских воинов, защищающих Украину от российского агрессора. Однако совсем недавно начались известные всем события в соседней нам стране - Беларуси. Большинство людей, которые вышли на улицы в Минске и других городах Беларуси, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции Достоинства.

Именно поэтому было принято решение сделать песню на двух языках: украинском и белорусском.

Добавим, что в видео можно увидеть людей, которые годами борются за свободу и процветание Украины на всех фронтах, являются волонтерами, активистами. Среди них: Сергей Кузин, Виталий Дроздов, Сергей Мартынюк, Ахтем Сеитаблаев, Василий Вирастюк, Роман Синицын, Олег Сенцов, Сергей Притула и многие другие.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Даниелян сняли клип на песню "Героям"

Текст песни "Героям":

Брате скажи, як тебе звати?

Брате згадай, чи ми ще солдати?

Чи наша земля ще є під ногами?

Чи бачиш у снах ще посмішку мами?

Мушу просити тебе побратиме,

Бийся за двох, якщо я загину,

Перші віднесуть Богові душі,

Останніх не буде – бо всіх не подушать!

Нам готують прем’єри,

Зовсім чужих вистав,

"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав".

Герої серцями палають яскраво,

Навіть напів накалу,

Ти на коліна не стала, Героям Твоїм Слава!

Встаньте брати! Не майте страху!

Всі не поляжемо в цьому бою!

Ще рано до раю шукати дверей!

Тримайтеся зброї і вільних ідей!

Страху няма, наперад, браты!

Мо, не ўпадзем у траву я і ты.

Яшчэ не для нас дзьверы раю, павер.

Да зброі, за волю! Мы - тут і цяпер.

Нам рыхтуюць прэм'еру

Цалкам чужога шоў.

"Нічога ня спыніць ідэю,

Час якое прыйшоў"!

Героі сэрцы паляць яскрава

І полымя ў рукі бяруць.

Сьвятая ня спыніцца справа,

А значыць Жыве Беларусь!

К слову, всего за считанные минуты клип набрал десятки тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев от украинцев и белорусов. Вот всего лишь несколько из них:

Те відчуття, коли душу розриває гордість за нас і за наших талановитих хлопців!

Мурашки по телу! Супер!

Нас б'ють, ставлять на коліна, принижують, вбивають… Але так здобувається воля. Допоможи нам, Боже, закінчити цю війну, а Білорусі зробити гарний вибір. Героям слава!

Дуже класна пісня і кліп - в самісіньке серце. Дякую!

Дуже гарна пісня! Завжди проникаюсь патріотизмом і завжди підтримую свободу! Живе Білорусь!

Добру справу робите, панове-друзі. Дякую.

Сльози на очах. Велика подяка!

Очень сильно, большое спасибо. Вот такие нужны песни (живые и очень актуальные).

Дуже сильно! Мурахи, сльози, повний набір! Слава Україні! Жыве Беларусь!

Чудова пісня і прекрасні, найкращі люди у відео

Ранее мы писали, что украинская группа посвятила песню 15-летнему патриоту, который погиб от рук российских террористов.