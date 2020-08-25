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Вакарчук зворушив новим відео: зникнуть втомлені гасла

Автор: Дмитрий Войналович

Святослав Вакарчук і Ко показали відео на нову пісню "Коли ми станем собою"

Святослав Вакарчук і його група "Океан Ельзи" випустили абсолютно нове відео на пісню "Коли ми станемо собою". Режисером кліпу стала Анна Бурячкова.

"Життя змінюється і в цьому ритмі і тривозі ми все більше ховаємось у своїх маленьких бульбашках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни і відчути радість спілкування, віднайти себе справжніх", - прокоментувала кліпмейкер.

"Океан Ельзи" показали кліп "Коли ми станем собою"

Текст пісні "Коли ми станем собою":

В той день, коли ми станем собою,
Зацвітуть абрикоси,
Зайвий осад розтане на дні,
В той день твої розплетені коси,
Як світанкові роси,
Впадуть знов на обличчя мені.

В той день, коли ми станем собою,
Буде видно так ясно,
Що ми зможем побачити рай,
І в мить сумне стане прекрасним,
Зникнуть втомлені гасла,
І стане вільна дорога за край.

Саме в той день, коли ми станем собою,
В той день, коли ми станем собою,
Саме в той день, коли ми станем собою,
Над головою вигляне сонце знов.

В той день ми знов будем, як діти,
І будем далі хотіти,
Шаленіти у морі бажань,
В той день нас захопить, як вітер,
Нас обійме, мов всесвіт,
У якому немає страждань.

В той день чомусь слова стануть зайві,
А імена не важливі,
І не помітні від втоми сліди,
І все навколо зникне у сяйві,
І ми будем обоє
Знову тими, ким були завжди.

Саме в той день, коли ми станем собою,
В той день, коли ми станем собою,
Саме в той день, коли ми станем собою,
Над головою вигляне сонце знов.

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Саме в той день, коли ми станем собою,
В той день, коли ми станем собою,
Саме в той день, коли ми станем собою,
Ми знов будем двоє і нас поведе любов.

Нове відео Вакарчука і Ко зворушило багатьох українців, про що вони пишуть в коментарях до треку.

  • Зворушливі слова, прекрасне і щире виконання
  • Какая прекрасная, светлая, жизнеутверждающая песня!
  • Дуже атмосферно.
  • Любов з перших нот, як завжди
  • від цієї музики і слів хочеться сміятися, кохати і просто радіти життю
  • Крута прем'єра, як завжди з глибоким змістом та якісним саундом
  • З перших дотиків гітариста до струн я вже знав, що буде фантастична річ. Радий, що ОЕ функціонує. За такою музикою можна закрити очі на політичну діяльність.

Також юзери відзначають, що в цій пісні - "той самий коханий, класичний і справжній ОЕ, як в старі-добрі часи".

Раніше ми писали, що українські зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом.

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