Вакарчук зворушив новим відео: зникнуть втомлені гасла

Святослав Вакарчук і Ко показали відео на нову пісню "Коли ми станем собою"
Святослав Вакарчук і його група "Океан Ельзи" випустили абсолютно нове відео на пісню "Коли ми станемо собою". Режисером кліпу стала Анна Бурячкова.
"Життя змінюється і в цьому ритмі і тривозі ми все більше ховаємось у своїх маленьких бульбашках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни і відчути радість спілкування, віднайти себе справжніх", - прокоментувала кліпмейкер.
"Океан Ельзи" показали кліп "Коли ми станем собою"
Текст пісні "Коли ми станем собою":
В той день, коли ми станем собою,
Зацвітуть абрикоси,
Зайвий осад розтане на дні,
В той день твої розплетені коси,
Як світанкові роси,
Впадуть знов на обличчя мені.
В той день, коли ми станем собою,
Буде видно так ясно,
Що ми зможем побачити рай,
І в мить сумне стане прекрасним,
Зникнуть втомлені гасла,
І стане вільна дорога за край.
Саме в той день, коли ми станем собою,
В той день, коли ми станем собою,
Саме в той день, коли ми станем собою,
Над головою вигляне сонце знов.
В той день ми знов будем, як діти,
І будем далі хотіти,
Шаленіти у морі бажань,
В той день нас захопить, як вітер,
Нас обійме, мов всесвіт,
У якому немає страждань.
В той день чомусь слова стануть зайві,
А імена не важливі,
І не помітні від втоми сліди,
І все навколо зникне у сяйві,
І ми будем обоє
Знову тими, ким були завжди.
Саме в той день, коли ми станем собою,
В той день, коли ми станем собою,
Саме в той день, коли ми станем собою,
Над головою вигляне сонце знов.
Саме в той день, коли ми станем собою,
В той день, коли ми станем собою,
Саме в той день, коли ми станем собою,
Ми знов будем двоє і нас поведе любов.
Нове відео Вакарчука і Ко зворушило багатьох українців, про що вони пишуть в коментарях до треку.
Також юзери відзначають, що в цій пісні - "той самий коханий, класичний і справжній ОЕ, як в старі-добрі часи".
Раніше ми писали, що українські зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом.