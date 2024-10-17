Вакарчук продовжив співати в метро, коли концерт перервала повітряна тривога: яскраві відео

Святослав Вакарчук продовжив співати в метро під час повітряної тривоги

Разом із шанувальниками він спустився в підземку, де замість мікрофона використав мегафон. Присутні допомагали Вакарчуку виконувати пісні.

У коментарях під роликами користувачі залишають теплі слова та дякують виконавцям за їхню творчість.

Ось деякі коментарі підписників:

"Це було прекрасно, дякую вам!"

"Дякую, що зарядили, подарували стільки тепла! Найяскравіші емоції за всю війну"

"Це було незабутньо. Дуже щиро і тепло. Отримала велике задоволення. Ви справжній!"

"Велика вдячність, що дали можливість відпочити морально від нашого сьогодення"

"Ніхто ніколи нас не розділить - ні ракети, ні повітряні тривоги!"

"Дякуємо, що ви справжні! Так просто, з гітарою, вийшли до людей. Боляче, що концерт перервався, але ж як несподівано все вийшло!"

"Сльози на очах, велика вам подяка і повага"

"Попри все, це було фантастично, запам'ятається на все життя. Тривога тільки додала атмосферності цьому вечору".

Нагадаємо, свій перший концерт з нагоди 30-річчя гурту "Океан Ельзи" зіграли 11 жовтня в Палаці спорту. На заході фанати почули головні хіти виконавців - "Без бою", "Не питай", "Майже весна", "Відпусти", а також нові композиції. Вакарчук зі сцени подякував нашим захисникам, а пісню "Місто Марії" він присвятив воїнам, життя яких забрала війна.