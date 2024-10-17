Вакарчук продовжив співати в метро, коли концерт перервала повітряна тривога: яскраві відео

16 жовтня гурт "Океан Ельзи" дав свій п'ятий концерт з нагоди 30-річчя колективу. Під час заходу почалася повітряна тривога, тому музикантам довелося продовжити виступ у київському метро.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram "Океанів" розповідає про це детальніше.
Разом із шанувальниками він спустився в підземку, де замість мікрофона використав мегафон. Присутні допомагали Вакарчуку виконувати пісні.
У коментарях під роликами користувачі залишають теплі слова та дякують виконавцям за їхню творчість.
Ось деякі коментарі підписників:
Нагадаємо, свій перший концерт з нагоди 30-річчя гурту "Океан Ельзи" зіграли 11 жовтня в Палаці спорту. На заході фанати почули головні хіти виконавців - "Без бою", "Не питай", "Майже весна", "Відпусти", а також нові композиції. Вакарчук зі сцени подякував нашим захисникам, а пісню "Місто Марії" він присвятив воїнам, життя яких забрала війна.
Нагадаємо, на першому концерті "Океанів" відбувся рейд ТЦК, і Вакарчук коментував ситуацію.
Крім того, в ТЦК також зробили заяву щодо рейду після концерту "Океану Ельзи".