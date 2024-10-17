Вакарчук продолжил петь в метро, когда концерт прервала воздушная тревога: яркие видео

16 октября группа "Океан Эльзы" дала свой пятый концерт по случаю 30-летия коллектива. Во время мероприятия началась воздушная тревога, поэтому музыкантам пришлось продолжить выступление в киевском метро.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram "Океанов" рассказывает об этом подробнее.
Вместе с поклонниками он спустился в подземку, где вместо микрофона использовал мегафон. Собравшиеся помогали Вакарчуку исполнять песни.
В комментариях под роликами пользователи оставляют теплые слова и благодарят исполнителей за их творчество.
Вот некоторые комментарии подписчиков:
Напомним, свой первый концерт по случаю 30-летия "Океана Эльзы" сыграли 11 октября во Дворце спорта. На мероприятии фанаты услышали главные хиты исполнителей - "Без бою", "Не питай", "Майже весна", "Відпусти", а также новые композиции. Вакарчук со сцены поблагодарил наших защитников, а песню "Місто Марії" он посвятил воинам, жизнь которых забрала война.
Напомним, на первом концерте "Океанов" был рейд ТЦК, и Вакарчук комментировал ситуацию.
Кроме того, в ТЦК также сделали заявление о рейде после концерта "Океана Эльзы".