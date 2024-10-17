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Вакарчук продолжил петь в метро, когда концерт прервала воздушная тревога: яркие видео

Святослав Вакарчук во время одного из концертов (фото: instagram.com/okeanelzy_official)
Автор: Любовь Блажко

16 октября группа "Океан Эльзы" дала свой пятый концерт по случаю 30-летия коллектива. Во время мероприятия началась воздушная тревога, поэтому музыкантам пришлось продолжить выступление в киевском метро.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram "Океанов" рассказывает об этом подробнее.

Святослав Вакарчук продолжил петь в метро во время воздушной тревоги

Вместе с поклонниками он спустился в подземку, где вместо микрофона использовал мегафон. Собравшиеся помогали Вакарчуку исполнять песни.

В комментариях под роликами пользователи оставляют теплые слова и благодарят исполнителей за их творчество.

 

Вот некоторые комментарии подписчиков:

  • "Это было прекрасно, спасибо вам!"
  • "Спасибо, что зарядили, подарили столько тепла! Самые яркие эмоции за всю войну"
  • "Это было незабываемо. Очень искренне и тепло. Получила большое удовольствие. Вы настоящий!"
  • "Большая благодарность, что дали возможность отдохнуть морально от нашего сегодня"
  • "Никто никогда нас не разделит - ни ракеты, ни воздушные тревоги!"
  • "Спасибо, что вы настоящие! Так просто, с гитарой, вышли к людям. Больно, что концерт прервался, но как неожиданно все получилось!"
  • "Слезы на глазах, великая вам благодарность и уважение"
  • "Вопреки всему, это было фантастически, запомнится на всю жизнь. Тревога только придала атмосферности этому вечеру".

 

Напомним, свой первый концерт по случаю 30-летия "Океана Эльзы" сыграли 11 октября во Дворце спорта. На мероприятии фанаты услышали главные хиты исполнителей - "Без бою", "Не питай", "Майже весна", "Відпусти", а также новые композиции. Вакарчук со сцены поблагодарил наших защитников, а песню "Місто Марії" он посвятил воинам, жизнь которых забрала война.

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