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Вакарчук пришел в гости к Киму, чтобы поддержать Николаев: сильное видео

Автор: Светлана Мащенко

Святослав Вакарчук встретился с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом, чтобы поддержать город в борьбе против российского оккупанта. Вместе они записали видео, передав "привет из Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Николаевской ОГА.

После традиционного обращения Виталия Кима "Добрый день! Мы из Украины", глава ОГА показал своего гостя, лидера Океана Эльзы.

"Сегодня к нам пришел гость, чтобы морально нас поддержать. Мы ему дали автомат и он идет на передовую", - заявил Ким.

Вакарчук поздоровался и пошутил, что большая честь знать этого голливудского актера, имея в виду Виталия Кима.

"Говорят, что Чак Норис звонит вам за советом... Николаев - это не просто город-герой, это один из самых смелых городов в мире сейчас. Большая честь здесь быть и поддерживать всех. Правда за нами, мы победим", - сказал Святослав Вакарчук.

Виталий Ким добавил, что Вакарчук поедет дальше, чтобы поддержать военных и раненых.

Напомним, что 6 марта Виталий Ким был награжден президентом Зеленским Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

О том, что происходит в Николаеве прямо сейчас - смотрите в нашем онлайн.

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Святослав ВакарчукНиколаевВиталий Ким