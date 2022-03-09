Вакарчук завітав в гості до Кіма, аби підтримати Миколаїв: потужне відео

Після традиційного звернення Віталія Кіма "Добрий день! Ми з України", очільник ОДА показав свого гостя, лідера Океану Ельзи.

"Сьогодні до нас завітав гість, щоб морально нас підтримати. Ми йому дали автомат і він іде на передову", - заявив Кім.

Вакарчук привітався і пожартував, що велика честь знати цього голлівудського актора, маючи на увазі Віталія Кіма.

"Кажуть, що Чак Норіс дзвонить вам за порадою… Миколаїв - це не просто Місто-герой, це одне з найсміливіших міст у світі зараз. Велика честь тут бути і підтримувати всіх. Правда за нами - ми переможемо", - сказав Святослав Вакарчук.

Віталій Кім додав, що Вакарчук рушить далі, аби підтримати військових і поранених.

Нагадаємо, що 6 березня Віталій Кім був нагороджений президентом Зеленським Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.