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Вакарчук завітав в гості до Кіма, аби підтримати Миколаїв: потужне відео

Автор: Світлана Мащенко

Святослав Вакарчук зустрівся з головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом, аби підтримати місто в боротьбі проти російського окупанта. Разом вони записали відео, передавши "привіт з України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Миколаївської ОДА.

Після традиційного звернення Віталія Кіма "Добрий день! Ми з України", очільник ОДА показав свого гостя, лідера Океану Ельзи.

"Сьогодні до нас завітав гість, щоб морально нас підтримати. Ми йому дали автомат і він іде на передову", - заявив Кім.

Вакарчук привітався і пожартував, що велика честь знати цього голлівудського актора, маючи на увазі Віталія Кіма.

"Кажуть, що Чак Норіс дзвонить вам за порадою… Миколаїв - це не просто Місто-герой, це одне з найсміливіших міст у світі зараз. Велика честь тут бути і підтримувати всіх. Правда за нами - ми переможемо", - сказав Святослав Вакарчук.

Віталій Кім додав, що Вакарчук рушить далі, аби підтримати військових і поранених.

Нагадаємо, що 6 березня Віталій Кім був нагороджений президентом Зеленським Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Про те, що відбувається в Миколаєві просто зараз - дивіться в нашому онлайн.

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Святослав ВакарчукМиколаївВиталий Ким