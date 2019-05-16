Вакарчук представил свою команду: кто эти люди

Вакарчук идет на выборы в Раду с "киборгом", доктором и активистами
Святослав Вакарчук представил членов команды новосозданной партии "Голос", с которыми лидер группы "Океан Ельзи" пойдет на выборы в Верховную Раду, что состоятся 27 октября 2019 года.
По словам артиста и общественного деятеля, партию "Голос" возглавит экс-замминистра экономики Юлия Клименко.
Юлия окончила "Киево-Могилянскую Академию" и Международный Институт Менеджмента. Сейчас занимается антикоррупционной и экономической деятельностью, занимает высокие должности в Киевской школе экономики и Центре экономической стратегии.
Юлия Клименко (фото: facebook.com/Klymenko.me)
Ярослав Юрчишин. Бывший глава Transparency International Ukraine в партии "Голос" будет отвечать за антикоррупционное направление. Он родился в Львове, окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, а также, как и Юлия Клименко, "Киево-Могилянскую Академию". В 2016-2017 годах был членом Совета общественного контроля при НАБУ.
Ярослав Юрчишин (фото: wikipedia.org)
Также в команду Вакарчука вошли:
Юрий Соколов (фото: wikipedia.org)
Андрей Шараскин (фото: facebook.com/AndriySharaskin)
Соломия Бобровская (фото: facebook.com/solomiia.bobrovska)
При этом 16 мая Вакарчук отметил, что "это не первая пятерка и не список".
"Но я обещаю, что съезд партии "Голос" утвердит список", - уточнил артист.
Кстати, уже появились первые рейтинги партий после президентских выборов.