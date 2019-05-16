Вакарчук представил свою команду: кто эти люди

Святослав Вакарчук представил членов команды новосозданной партии "Голос", с которыми лидер группы "Океан Ельзи" пойдет на выборы в Верховную Раду, что состоятся 27 октября 2019 года.

По словам артиста и общественного деятеля, партию "Голос" возглавит экс-замминистра экономики Юлия Клименко.

Юлия окончила "Киево-Могилянскую Академию" и Международный Институт Менеджмента. Сейчас занимается антикоррупционной и экономической деятельностью, занимает высокие должности в Киевской школе экономики и Центре экономической стратегии.

Юлия Клименко (фото: facebook.com/Klymenko.me)

Ярослав Юрчишин. Бывший глава Transparency International Ukraine в партии "Голос" будет отвечать за антикоррупционное направление. Он родился в Львове, окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, а также, как и Юлия Клименко, "Киево-Могилянскую Академию". В 2016-2017 годах был членом Совета общественного контроля при НАБУ.

Ярослав Юрчишин (фото: wikipedia.org)

Также в команду Вакарчука вошли:

Доктор медицинских наук и пионер в области кардиохирургии Юрий Соколов. Он заведующий отделением Интервенционной кардиологии Института кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско. Соколов первым в Украине выполнил коронарный тромболизис у пациента с острым инфарктом миокарда, а также установил стент в первое время инфаркта миокарда. Почетный член Европейского общества кардиологов.

Юрий Соколов (фото: wikipedia.org)

Андрей Шараскин (киборг "Богема") - актер, режиссер и командир роты, защищавшей Донецкий аэропорт. Родился в Тернополе. Профессионально занимался плаванием. За год до войны на Донбассе вместе с другими актерами создал сеть детских театральных школ во Львове и Тернополе.

Андрей Шараскин (фото: facebook.com/AndriySharaskin)

Известная активистка Соломия Бобровская. В 2016-2017 годах, несмотря на свой молодой возвраст, исполняла обязанности главы Одесской ОГА. Была координатором проектов общественной организации "Центр гражданских свобод" в Киеве. В 2015-м Соломия была награждена медалью УПЦ КП "За жертвенность и любовь к Украине".

Соломия Бобровская (фото: facebook.com/solomiia.bobrovska)

При этом 16 мая Вакарчук отметил, что "это не первая пятерка и не список".

"Но я обещаю, что съезд партии "Голос" утвердит список", - уточнил артист.

Кстати, уже появились первые рейтинги партий после президентских выборов.