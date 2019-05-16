Вакарчук представив свою команду: хто ці люди

Святослав Вакарчук презентував членів команди новоствореної партії "Голос", з якими лідер групи "Океан Ельзи" піде на вибори у Верховну Раду, що відбудуться 27 жовтня 2019 року.

За словами артиста і громадського діяча, партію "Голос" очолить екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко.

Юлія закінчила "Києво-Могилянську Академію" і Міжнародний Інститут Менеджменту. Зараз займається антикорупційної і економічною діяльністю, займає високі посади в Київській школі економіки і Центрі економічної стратегії.

Юлія Клименко (фото: facebook.com/Klymenko.me)

Ярослав Юрчишин. Колишній глава Transparency International Ukraine в партії "Голос" буде відповідати за антикорупційне спрямування. Він народився у Львові, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, а також, як і Юлія Клименко, "Києво-Могилянську Академію". У 2016-2017 роках був членом Ради громадського контролю при НАБУ.

Ярослав Юрчишин (фото: wikipedia.org)

Також в команду Вакарчука увійшли:

Доктор медичних наук і новатор у галузі кардіохірургії Юрій Соколов. Він завідувач відділенням Інтервенційної кардіології Інституту кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска. Соколов першим в Україні виконав коронарний тромболізис у пацієнта з гострим інфарктом міокарда, а також встановив стент у перший час інфаркту міокарда. Почесний член Європейського товариства кардіологів.

Юрій Соколов (фото: wikipedia.org)

Андрій Шараскін (кіборг "Богема") - актор, режисер і командир роти, що захищала Донецький аеропорт. Народився в Тернополі. Професійно займався плаванням. За рік до війни на Донбасі разом з іншими акторами створив мережу дитячих театральних шкіл у Львові та Тернополі.

Андрій Шараскін (фото: facebook.com/AndriySharaskin)

Відома активістка Соломія Бобровська. У 2016-2017 роках, незважаючи на свій молодий вік, виконувала обов'язки голови Одеської ОДА. Була координатором проектів громадської організації "Центр громадянських свобод" в Києві. У 2015-му Соломія була нагороджена медаллю УПЦ КП "За жертовність і любов до України".

Соломія Бобровська (фото: facebook.com/solomiia.bobrovska)

При цьому 16 травня Вакарчук зазначив, що "це не перша п'ятірка списку".

"Але я обіцяю, що з'їзд партії "Голос" затвердить список", - уточнив артист.

До речі, вже з'явилися перші рейтинги партій після президентських виборів.