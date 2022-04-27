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Вакарчук в Краматорске показал "тайное оружие" (видео)

Новина українською →
Краматорск, Среда 27 апреля 2022 14:15
Вакарчук в Краматорске показал "тайное оружие" (видео) Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Дмитрий Войналович

Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук, который во время войны России против Украины ездит по разным городам, поддерживая боевой дух наших военных и волонтеров, показал новое видео из Краматорска.

Ролик артист опубликовал 27 апреля в своем Instagram.

"Уникальная разработка, тайное оружие", - говорится в подписи к видео.

За кадром сам Вакарчук говорит: "Краматорск. Боевой фазан охраняет украинский флаг".

На видео, помимо упомянутых Святославом сине-желтого стяга на высоченном флагштоке и фазана в парке, видно, как Краматорск утопает в весне, которая уже сполна окутала город.

Цвет на деревьях и зеленые газоны свидетельствуют - жизнь в городе продолжается, пока российские орки пытаются захватить украинские территории...

В комментариях украинцы шутят:

  • Не пали наших секретніх саперів
  • Разом з бойовим фазаном - до перемоги!
  • Святослав, це відкрита демонстрація наших сил. Будьте обережні
  • Навіть собі не уявляють, що ця птаха в собі несе
  • Фазан-оркознищувач
  • А "Москву" охороняють глибоководні риби

Смотрите также трогательное видео, как Вакарчук спел вместе с трехлетним Лео из Ирпеня на концерте в метро.

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Святослав Вакарчук Краматорск
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