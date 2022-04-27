ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вакарчук у Краматорську показав "таємну зброю" (відео)

Новость на русском →
Краматорськ, Середа 27 квітня 2022 14:15
Вакарчук у Краматорську показав "таємну зброю" (відео) Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Дмитрий Войналович

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який під час війни Росії проти України їздить різними містами, підтримуючи бойовий дух наших військових та волонтерів, показав нове відео з Краматорська.

Ролик артист опублікував 27 квітня у своєму Instagram.

"Унікальна розробка, таємна зброя", - йдеться у підписі до відео.

За кадром сам Вакарчук каже: "Краматорськ. Бойовий фазан охороняє український прапор".

На відео, окрім згаданих Святославом синьо-жовтого стяга на височезному флагштоці і фазана у парку, видно, як Краматорськ утопає у весні, яка вже сповна окутала місто.

Цвіт на деревах і зелені газони свідчать - життя у місті продовжується, поки російські орки намагаються захопити українські території...

В коментарях українці жартують:

  • Не пали наших секретніх саперів
  • Разом з бойовим фазаном - до перемоги!
  • Святослав, це відкрита демонстрація наших сил. Будьте обережні
  • Навіть собі не уявляють, що ця птаха в собі несе
  • Фазан-оркознищувач
  • А "Москву" охороняють глибоководні риби

Дивіться також зворушливе відео, як Вакарчук заспівав разом з трирічним Лео з Ірпеня на концерті в метро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Святослав Вакарчук Краматорськ
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ