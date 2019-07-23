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Вакарчук хочет принять закон об отношениях с Россией: было бы хорошо

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 12:51
Вакарчук хочет принять закон об отношениях с Россией: было бы хорошо
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Святослав Вакарчук считает, что новая Рада должна принять закон о "сосуществовании" Украины с Россией

Святослав Вакарчук заявил, что новая Верховная Рада, в которой будет представлена партия музыканта "Голос", должна принять закон, который бы во всех сферах четко регламентировал отношения между Украиной и Россией.

Отвечая на вопрос журналистов "Укринформа" относительно законодательного урегулирования гастролей украинских певцов и актеров на территории РФ, Вакарчук сказал, что наша страна "очень страдает от политики двойных стандартов".

Артист и парламентарий подметил, что государство очень часто не хочет брать на себя ответственность "за многие вещи". Поэтому сегодня остается открытым вопрос "моральной ответственности людей".

"Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив - активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет. И тогда этот вопрос был бы снят", - отметил Вакарчук и добавил, что в противном случае этот вопрос "всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом".

Добавим, что партия Вакарчука "Голос" по последним данным (по состоянию на 9:00 23 июля) преодолевает проходной барьер в Раду с показателем 5,86%. 

Ранее Святослав Вакарчук заявил, что ему никто еще не предлагал пост премьер-министра в новом правительстве.

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