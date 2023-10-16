Кількість жінок-військових у ЗСУ за два роки зросла на 40 відсотків, - Міноборони

З 2021 року кількість жінок в українській армії зросла на 12 тисяч, тобто на 40 відсотків. Зараз проходять службу майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Що вже змінилося у питаннях рівноправності в українській армії

1. Міністерство оборони скасувало усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.

Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо.

Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Щодо декретної відпустки, то тривалість, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні.

2. Надали можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів.

З 2019-го року Уряд України дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам.

Жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад.

3. Організували системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків.

Раніше тренінгів, семінарів, нарад, освітніх програм, круглих столів за участю міжнародних організацій, експертів і фахівців з питань рівноправності українського війська не проводилося. Нині ця робота відбувається постійно в усіх військових частинах.

4. Враховуються аспекти рівноправності під час розроблення нормативно-правових актів.

Усі документи, які розробляє МОУ проходять гендерну експертизу.

Інші дії

Як зазначається, додаткові місця проживання, вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок, військова форма - фінансова складова цих питань завжди проходить аналіз до етапу планування розподілу витрат. Окремих умов, а тим більше "форми для жінок", донедавна в українській армії не було.

Кожен командувач родів військ отримав штатного радника. Крім того, введено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ - це 81 позаштатних та 74 - на громадських засадах.

Продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних.

Ведеться регулярна робота щодо заходів із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини. Зокрема, випадків гендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства та дискримінації на робочому місці.

Налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами: структурою ООН "Жінки в Україні", ОБСЄ, структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями.

"Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, зокрема, у сфері гендерної рівності. Ми чітко слідуємо принципам Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та стратегічним плануючим документам, які гарантують рівні права жінок і чоловіків у ЗСУ", - наголосили у Міноборони.

Військовий облік жінок в Україні

З 1 жовтня всі жінки-медики в Україні повинні стати на військовий облік. Йдеться про лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується як за дипломом, так і за місцем роботи.

Проте військові наголошують, що військовий облік не означає призов до армії. Наразі в Україні не мобілізують жінок. Вони можуть приєднатися до армії за власним бажанням.

Більше про військовий облік жінок та чи буде обмежений виїзд за кордон - читайте у матеріалі РБК-Україна.