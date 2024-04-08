Вакансія для нафарбованих. Жінку не взяли на роботу, бо вона прийшла на співбесіду без макіяжу
Мелісса Вівер розповіла, що її не взяли на роботу нібито через те, що вона не доклала достатньо зусиль для "зовнішньої презентації" і була без макіяжу під час співбесіди.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про деталі скандалу.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Melissa Weaver у TikTok, Business Insider.
Про що розповіла жінка
За словами Мелісси, коли вона відгукнулась на бажану вакансію та готувалась до співбесіди - була абсолютно впевнена в тому, що підходить на пропоновану посаду, адже сама мала досвід роботи з підбором персоналу.
Співбесіда, на думку жінки, також пройшла добре, адже вона змогла відповісти на всі запитання і, виходячи з попереднього досвіду, була "ідеальним кандидатом" для роботи у технологічній компанії.
Водночас вже незабаром вона отримала листа від рекрутера й дізналась, що її кандидатуру не схвалили.
"Я була справді розлючена... Я хотіла роботу, але водночас розгубилася. Тож зробила те, чого ніколи не роблю - написала на електронну пошту й попросила надати відгук", - розповіла жінка в опублікованому у TikTok відео.
У відповідь їй пояснили, що її досвід - "саме те, що вони шукали", тобто її знання та досвід ідеально відповідали вимогам вакансії.
Водночас у роботодавців виникли сумніви й "стурбованість", що Вівер доклала недостатньо зусиль "для своєї зовнішності", враховуючи "рівень вакансії", на яку вона претендувала.
"Я проходила співбесіду на посаду віце-президента... А тепер, моя зовнішність... Я зробила стрижку, вдягла гарний топ, блейзер, сережки... Проте на моєму обличчі була лише помада. Я не робила макіяж. Тому що я просто не ношу багато макіяжу", - уточнила жінка.
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Крім того, вона запитала у своїх підписників, чи нормальною є сьогодні така практика.
Більшість із них визнали, що такого не має бути у професійному спілкуванні. Меліссу підтримали й закидали компліментами щодо її зовнішності.
Думка експерта
За словами кар'єрних експертів, подібні ситуацію дійсно регулярно трапляються.
"Це трапляється частіше, ніж ми хотіли б визнати, особливо щодо жінок", - уточнила експерт із талантів і підбору персоналу та партнер-засновник Allies in Recruiting Даніела Еррера.
Вона зазначила, що упередження щодо краси та зовнішнього вигляду відіграють величезну роль у тому, як жінок сприймають і ставляться до них на робочому місці.
"Я наполегливо рекомендую навчати, перевіряти та підтримувати всіх, хто бере участь у прийомі на роботу та співбесіді, щоб вони більше не припускалися таких помилок", - підсумувала жінка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українській дизайнерці відмовили у вакансії, бо вона "стара".
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