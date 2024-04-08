Вакансия для накрашенных. Женщину не взяли на работу, потому что она пришла на собеседование без макияжа

Мелисса Вивер рассказала, что ее не взяли на работу якобы из-за того, что она не приложила достаточно усилий для "внешней презентации" и была без макияжа во время собеседования.

О чем рассказала женщина

По словам Мелиссы, когда она откликнулась на желаемую вакансию и готовилась к собеседованию, была абсолютно уверена в том, что подходит на предлагаемую должность, ведь сама имела опыт работы с подбором персонала.

Собеседование, по мнению женщины, также прошло хорошо, ведь оно смогло ответить на все вопросы и, исходя из предыдущего опыта, было "идеальным кандидатом" для работы в технологической компании.

В то же время, уже вскоре она получила письмо от рекрутера и узнала, что ее кандидатуру не одобрили.

"Я была действительно взбешена... Я хотела работу, но одновременно растерялась. Так что сделала то, чего никогда не делаю - написала на электронную почту и попросила предоставить отзыв", - рассказала женщина в опубликованном в TikTok видео.

В ответ ей объяснили, что ее опыт – "именно то, что они искали", то есть ее знания и опыт идеально отвечали требованиям вакансии.

В то же время у работодателей возникли сомнения и "озабоченность", что Вивер приложила недостаточно усилий "для своего облика", учитывая "уровень вакансии", на которую она претендовала.

"Я проходила собеседование на должность вице-президента... А теперь моя внешность... Я сделала стрижку, надела хороший топ, блейзер, серьги... Однако на моем лице была только помада. Я не делала макияж. Потому что я просто не ношу много макияжа", - уточнила женщина.

Кроме того, она спросила у своих подписчиков, нормальна ли сегодня такая практика.

Большинство из них признали, что такого не должно быть в профессиональном общении. Мелиссу поддержали и забросали комплиментами по поводу ее внешности.

Мнение эксперта

По словам карьерных экспертов, подобные ситуации действительно регулярно случаются.

"Это случается чаще, чем мы хотели бы признать, особенно в отношении женщин", - уточнила эксперт по талантам и подбору персонала и партнер-основатель Allies in Recruiting Даниэла Эррера.

Она отметила, что предубеждения о красоте и внешнем облике играют огромную роль в том, как женщин воспринимают и относятся к ним на рабочем месте.

"Я настоятельно рекомендую обучать, проверять и поддерживать всех, кто участвует в приеме на работу и собеседовании, чтобы они больше не допускали таких ошибок", - подытожила женщина.