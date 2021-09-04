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В вагоне Укрзализныци нашли уникальный "адский" туалет: "так и сердце может стать" (видео)

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Суббота 04 сентября 2021 14:38
В вагоне Укрзализныци нашли уникальный "адский" туалет: "так и сердце может стать" (видео) Укрзализныця попала в новый скандал (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине пассажиры вагонов "Укрзализныци" испытали новые вакуумные туалеты. В частности, они были очень удивлены, что при сливании воды санузел издает очень неприятный звук.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Вартові Еспресо".

На видео видно, как женщина сливает воду в туалете, после чего санузел стал громко пищать, свистеть и "рычать". Все это длится практически минуту. Необычный туалет заметили в поезде, курсирующем по маршруту "Киев — Измаил".

"Звуки потустороннего мира в поезде. Новая неприятность в "Укрзализныце". На этот раз "похвастались" вакуумным туалетом в поезде Киев - Измаил. При нажатии кнопки спуска раздается звук, будто из самого ада. Инновации в поездах не для "Укрзализныци". Может уж пусть обратно с педалькой вернут? Потому что так и сердце может стать", - говорится под видео.

В комментариях пользователи пишут, что такой звук может напугать и заложить уши, и что его слушать просто невыносимо.

  • Бедные пассажиры крайнего до туалета купе;
  • Так сердце может остановиться;
  • Это невозможно слушать.

Ранее мы сообщали, что в Укрзализныце отремонтировали скандальный поезд, но пассажирам стало еще хуже. Отмечается, что новый вакуумный туалет не работает уже несколько рейсов, и его просто закрыли, а пассажиры могут пользоваться только одним.

Также мы сообщали, что поезд Одесса-Харьков оккупировали тараканы.

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Укрзализныця
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