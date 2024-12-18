Вагітність здатна впливати на мозок жінки: вчені розповіли, які можуть відбутися зміни

Науковці провели цікаве дослідження, щоб встановити, як вагітність, пологи та перші роки материнства можуть впливати на мозок жінки. Вони за допомогою МРТ вивчали мозок жінки від моменту перед зачаттям і аж до двох років після пологів. Було зроблено 26 обстежень.

Дослідження показали, що в цей період у жінки відбувається перебудова структури мозку, а саме: збільшення цілісної білої речовини, розширення шлуночків мозку та збільшення об'єму спинномозкової рідини, мікроструктура білої речовини стала більш цілісною. До 9 тижня вагітності зменшилися обсяг та товщина кори головного мозку.

Такі зміни відбувалися паралельно зі значним підвищенням рівня статевих гормонів, а саме - прогестерону та естрадіолу.

Виявилося, що у більшості ділянок мозку об'єм сірої речовини зменшується поступово, залежно від терміну вагітності. Однак вчені не вважають це поганим знаком, бо це вказує на більшу її компактизацію та утворення нових зв'язків між нейронами.

Особливо були помітні зміни у пов'язаних з соціальним пізнанням, увагою та материнською поведінкою ділянках мозку. Фактично, мозок жінки готувався до турботи про немовля.

Деякі зміни, зокрема зменшення обсягу та товщини кори головного мозку, зберігалися протягом двох років після пологів. Інші, навпаки, приблизно через два місяці поверталися до попереднього рівня.

За словами дослідників, отримані результати можуть змінити розуміння нейронних змін, пов'язаних із вагітністю. Ці дані будуть корисними для розуміння того, яку підтримку психічного здоров’я жінка потребує в перинатальний період. Це період з 28 тижня вагітності до сьомої доби життя новонародженого.

Згодом вчені планують проаналізувати більш довгостроковий вплив вагітності на мозок.