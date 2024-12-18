Беременность способна влиять на мозг женщины: ученые рассказали, какие могут произойти изменения

Ученые провели интересное исследование, чтобы установить, как беременность, роды и первые годы материнства могут влиять на мозг женщины. Они с помощью МРТ изучали мозг женщины от момента перед зачатием и до двух лет после родов. Было сделано 26 обследований.

Исследования показали, что в этот период у женщины происходит перестройка структуры мозга, а именно: увеличение целостного белого вещества, расширение желудочков мозга и увеличение объема спинномозговой жидкости, микроструктура белого вещества стала более целостной. К 9 неделе беременности уменьшились объем и толщина коры головного мозга.

Такие изменения происходили параллельно со значительным повышением уровня половых гормонов, а именно - прогестерона и эстрадиола.

Оказалось, что в большинстве участков мозга объем серого вещества уменьшается постепенно, в зависимости от срока беременности. Однако ученые не считают это плохим знаком, потому что это указывает на большую его компактизацию и образование новых связей между нейронами.

Особенно были заметны изменения в связанных с социальным познанием, вниманием и материнским поведением участках мозга. Фактически, мозг женщины готовился к заботе о младенце.

Некоторые изменения, в частности уменьшение объема и толщины коры головного мозга, сохранялись в течение двух лет после родов. Другие, наоборот, примерно через два месяца возвращались к предыдущему уровню.

По словам исследователей, полученные результаты могут изменить понимание нейронных изменений, связанных с беременностью. Эти данные будут полезными для понимания того, в какой поддержке психического здоровья женщина нуждается в перинатальный период. Это период с 28 недели беременности до седьмых суток жизни новорожденного.

Впоследствии ученые планируют проанализировать более долгосрочное влияние беременности на мозг.