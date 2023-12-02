"Вагітність омолоджує організм". Що треба знати українкам, аби вберегти себе від "побічок"

Чи омолоджує вагітність організм

За словами дерматолога Катерини Бакіко, дівчатам і жінкам варто ставитись до планування вагітності й народженні дітей відповідально й обдумано, зважаючи на всі "за" та "проти".

"Робити це сплановано разом із партнером. Чітко розуміти ризики, а не тому, що "часікі тікають" і це вилікує прищі", - пояснила вона.

Лікар зауважила, що "бонуси" від народження дітей, насправді є.

"Існують дослідження, що народження дитини може полегшити менструальні болі (але не завжди), зменшується ризик деяких видів раку та склерозу, і у вас прокачаються мультитаскінгові та менеджерські скіли", - написала вона у своєму Facebook.

Водночас медик застерегла легковажних жінок: "народження дітей з більшою імовірністю ускладнить здоров'я та життя жінки, ніж зробить користь її організму".

"Як дерматолог скажу, що стан волосся, акне, атопічного дерматиту, псоріазу - може дещо покращуватись на період вагітності, інколи взагалі зникати. Але це не лікує хвороби, адже вони хронічні. Після пологів вони з часом можуть повернутись. Тому порада лікаря завагітніти з метою їх "лікування" є як мінімум непрофесійною", - наголосила жінка.

Крім того, у цей період можуть з'явитись пігментація, розтяжки, варикоз, надмірне оволосіння, судинні родимки, папіломи та звичайні родимки.

"Тим не менше - наші дітки - це велике щастя. Посмішка дитини, як на мене, вартує отих всіх недоспаних ночей, хвилювань, складок на тілі й розтяжок. Головне - знати, що ваше тіло дало нове життя, й воно не може бути не красивим", - підсумувала Бакіко.

Для "омолодження" народжувати не варто (ілюстративне фото: Freepik)

Що потрібно, аби вагітність була легкою

Для того, щоб вагітність була легкою, експерти радять її планувати.

Це забезпечить моральний, психологічний та матеріальний комфорт як майбутніх батьків, так і дитини.

Підготувати організм до вагітності та пройти найважливіші обстеження також не завадить.

Крім того, вагітним жінкам варто дотримуватися низки основних правил:

правильно харчуватися

регулярно відвідувати лікаря

проходити всі необхідні дослідження

Психологічне здоров'я підтримують такі чинники:

стабільність у сім'ї (йдеться і про фінанси, і про загальну атмосферу у стосунках)

заняття творчістю (малювання, музика, поезія тощо)

духовні практики (навчають контролювати свої емоції та тіло)

консультації з психологом (за необхідності)

Лікарі завжди підкажуть, що й коли робити (ілюстративне фото: Freepik)

Як бути з фізичною активністю

Фізична активність - запорука здоров'я як майбутньої мами, так і дитини, адже під час вагітності організм жінки перебудовується й отримує подвійне навантаження.

При малорухомому способі життя у вагітної можуть виникнути такі ускладнення, як схильність до артеріальної гіпотензії, слабкість родової діяльності. Саме тому, жінкам із відсутністю протипоказань рекомендовано бути фізично активними.

Фізична активність під час вагітності:

зменшує кисневу недостатність в організмі

створює сприятливий емоційний фон

забезпечує нормальну реакцію нервової системи на спричинену вагітністю функціональну перебудову організму

покращує кровообіг

забезпечує фізіологічний перебіг вагітності

Існують також спеціальні комплекси вправ для зміцнення та покращення еластичних властивостей м'язів, що беруть участь у пологах (такі вправи повинен визначати лікар - з урахуванням стану здоров'я та триместру).

Насамкінець, фізичні вправи й регулярні прогулянки позитивно впливають і на плід - активізують плацентарний кровообіг (насичуючи кров киснем), нормалізують тонус й активність малюка, поліпшують обмінні процеси та забезпечують нормальний ріст і розвиток.

Рух - запорука життя (ілюстративне фото: Freepik)