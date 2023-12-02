"Вагітність омолоджує організм". Що треба знати українкам, аби вберегти себе від "побічок"

Дехто вважає, що вагітність омолоджує організм жінки. З одного боку - це можливо. З іншого - виношуючи малюка мама віддає йому занадто багато "свого". Тому під час планування вагітності та впродовж неї українкам варто максимально убезпечити себе від ймовірних "побічних ефектів".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як вагітним жінкам зберегти власне здоров'я і на що потрібно звертати особливу увагу.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Катерини Бакіко у Facebook, ICSI Clinic, Міністерство охорони здоров'я.
За словами дерматолога Катерини Бакіко, дівчатам і жінкам варто ставитись до планування вагітності й народженні дітей відповідально й обдумано, зважаючи на всі "за" та "проти".
"Робити це сплановано разом із партнером. Чітко розуміти ризики, а не тому, що "часікі тікають" і це вилікує прищі", - пояснила вона.
Лікар зауважила, що "бонуси" від народження дітей, насправді є.
"Існують дослідження, що народження дитини може полегшити менструальні болі (але не завжди), зменшується ризик деяких видів раку та склерозу, і у вас прокачаються мультитаскінгові та менеджерські скіли", - написала вона у своєму Facebook.
Водночас медик застерегла легковажних жінок: "народження дітей з більшою імовірністю ускладнить здоров'я та життя жінки, ніж зробить користь її організму".
"Як дерматолог скажу, що стан волосся, акне, атопічного дерматиту, псоріазу - може дещо покращуватись на період вагітності, інколи взагалі зникати. Але це не лікує хвороби, адже вони хронічні. Після пологів вони з часом можуть повернутись. Тому порада лікаря завагітніти з метою їх "лікування" є як мінімум непрофесійною", - наголосила жінка.
Крім того, у цей період можуть з'явитись пігментація, розтяжки, варикоз, надмірне оволосіння, судинні родимки, папіломи та звичайні родимки.
"Тим не менше - наші дітки - це велике щастя. Посмішка дитини, як на мене, вартує отих всіх недоспаних ночей, хвилювань, складок на тілі й розтяжок. Головне - знати, що ваше тіло дало нове життя, й воно не може бути не красивим", - підсумувала Бакіко.
Для "омолодження" народжувати не варто (ілюстративне фото: Freepik)
Для того, щоб вагітність була легкою, експерти радять її планувати.
Це забезпечить моральний, психологічний та матеріальний комфорт як майбутніх батьків, так і дитини.
Підготувати організм до вагітності та пройти найважливіші обстеження також не завадить.
Крім того, вагітним жінкам варто дотримуватися низки основних правил:
Психологічне здоров'я підтримують такі чинники:
Лікарі завжди підкажуть, що й коли робити (ілюстративне фото: Freepik)
Фізична активність - запорука здоров'я як майбутньої мами, так і дитини, адже під час вагітності організм жінки перебудовується й отримує подвійне навантаження.
При малорухомому способі життя у вагітної можуть виникнути такі ускладнення, як схильність до артеріальної гіпотензії, слабкість родової діяльності. Саме тому, жінкам із відсутністю протипоказань рекомендовано бути фізично активними.
Фізична активність під час вагітності:
Існують також спеціальні комплекси вправ для зміцнення та покращення еластичних властивостей м'язів, що беруть участь у пологах (такі вправи повинен визначати лікар - з урахуванням стану здоров'я та триместру).
Насамкінець, фізичні вправи й регулярні прогулянки позитивно впливають і на плід - активізують плацентарний кровообіг (насичуючи кров киснем), нормалізують тонус й активність малюка, поліпшують обмінні процеси та забезпечують нормальний ріст і розвиток.
Рух - запорука життя (ілюстративне фото: Freepik)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили правила отримання декретних відпусток.
Читайте також, які медичні послуги надаються вагітним безкоштовно.