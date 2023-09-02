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"Медична допомога при пологах". Які послуги надаються вагітним безкоштовно

Субота 02 вересня 2023 12:46
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"Медична допомога при пологах". Які послуги надаються вагітним безкоштовно Фото: "Медична допомога при пологах". Які послуги надаються вагітним безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні більше 300 лікарень й пологових будинків уклали договори НСЗУ на надання послуги "Медична допомога при пологах", яка передбачає безкоштовні послуги для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Зазначаються, що вагітні мають право на вільний вибір пологового будинку серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах. Зокрема платити за послуги меддопомоги при пологах не потрібно, оскільки усі ліки, медичні вибори й маніпуляції - входять в безоплатний пакет послуг.

Що входить в перелік безкоштовних послуг:

  • медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;
  • партнерські пологи;
  • ведення неускладнених та ускладнених пологів;
  • проведення ургентного або планового кесаревого розтину;
  • моніторинг стану роділлі й плода;
  • зниження відчуття болю – епідуральна аналгезія та інші методи;
  • анестезіологічне забезпечення;
  • лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;
  • консультування лікарями інших спеціальностей;
  • проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;
  • пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;
  • щеплення для немовляти;
  • консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;
  • надання психологічної підтримки;
  • харчування в умовах стаціонару тощо.

Зазначається, що пацієнтка також не повинна платити за кесарів розтин, плановий або ургентний.

"У разі виникнення ускладнень вагітності, які потребують обстеження та лікування в умовах стаціонару, вагітна, за направленням свого сімейного лікаря або акушера-гінеколога, який спостерігає її вагітність, залежно від терміну вагітності, госпіталізується або в гінекологічне відділення, або у відділення патології вагітності пологового будинку чи спеціалізованого акушерського стаціонару", - додає МОЗ.

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