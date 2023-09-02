"Медична допомога при пологах". Які послуги надаються вагітним безкоштовно
Сьогодні більше 300 лікарень й пологових будинків уклали договори НСЗУ на надання послуги "Медична допомога при пологах", яка передбачає безкоштовні послуги для населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Зазначаються, що вагітні мають право на вільний вибір пологового будинку серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах. Зокрема платити за послуги меддопомоги при пологах не потрібно, оскільки усі ліки, медичні вибори й маніпуляції - входять в безоплатний пакет послуг.
Що входить в перелік безкоштовних послуг:
- медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;
- партнерські пологи;
- ведення неускладнених та ускладнених пологів;
- проведення ургентного або планового кесаревого розтину;
- моніторинг стану роділлі й плода;
- зниження відчуття болю – епідуральна аналгезія та інші методи;
- анестезіологічне забезпечення;
- лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;
- консультування лікарями інших спеціальностей;
- проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;
- пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;
- щеплення для немовляти;
- консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;
- надання психологічної підтримки;
- харчування в умовах стаціонару тощо.
Зазначається, що пацієнтка також не повинна платити за кесарів розтин, плановий або ургентний.
"У разі виникнення ускладнень вагітності, які потребують обстеження та лікування в умовах стаціонару, вагітна, за направленням свого сімейного лікаря або акушера-гінеколога, який спостерігає її вагітність, залежно від терміну вагітності, госпіталізується або в гінекологічне відділення, або у відділення патології вагітності пологового будинку чи спеціалізованого акушерського стаціонару", - додає МОЗ.
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