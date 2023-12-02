"Беременность омолаживает организм". Что нужно знать украинкам, чтобы уберечь себя от "побочек"

Омолаживает ли беременность организм

По словам дерматолога Екатерины Бакико, девушкам и женщинам следует относиться к планированию беременности и рождению детей ответственно и обдуманно, учитывая все "за" и "против".

"Делать это спланировано вместе с партнером. Четко понимать риски, а не потому, что "часики тикают" и это вылечит прыщи", - пояснила она.

Врач заметила, что "бонусы" от рождения детей, действительно есть.

"Существуют исследования, что рождение ребенка может облегчить менструальные боли (но не всегда), уменьшается риск некоторых видов рака и склероза, и у вас прокачиваются мультитаскинговые и менеджерские скилы", - написала она в своем Facebook.

В то же время медик предостерегла легкомысленных женщин: "рождение детей с большей вероятностью усложнит здоровье и жизнь женщины, чем принесет пользу ее организму".

"Как дерматолог скажу, что состояние волос, акне, атопического дерматита, псориаза может несколько улучшаться на период беременности, иногда вообще исчезать. Но это не лечит болезни, ведь они хронические. После родов они со временем могут вернуться. Поэтому совет врача забеременеть с целью их "лечения" является как минимум непрофессиональным", - подчеркнула женщина.

Кроме того, в этот период могут появиться пигментация, растяжки, варикоз, чрезмерное оволосение, сосудистые родинки, папилломы и обычные родинки.

"Тем не менее - наши детки - это большое счастье. Улыбка ребенка, по-моему, стоит этих всех бессонных ночей, волнений, складок на теле и растяжек. Главное - знать, что ваше тело дало новую жизнь, и оно не может быть не красивым", - подытожила Бакико.

Для "омоложения" рожать не стоит (иллюстративное фото: Freepik)

Что нужно, чтобы беременность была легкой

Для того чтобы беременность была легкой, эксперты советуют ее планировать.

Это обеспечит моральный, психологический и материальный комфорт как будущих родителей, так и ребенка.

Подготовить организм к беременности и пройти важнейшие обследования тоже не помешает.

Кроме того, беременным женщинам следует придерживаться ряда основных правил:

правильно питаться

регулярно посещать врача

проходить все необходимые исследования

Психологическое здоровье поддерживают следующие факторы:

стабильность в семье (речь идет и о финансах, и об общей атмосфере в отношениях)

занятия творчеством (рисование, музыка, поэзия и т.д.)

духовные практики (обучают контролировать свои эмоции и тело)

консультации с психологом (при необходимости)

Врачи всегда подскажут, что и когда делать (иллюстративное фото: Freepik)

Как быть с физической активностью

Физическая активность - залог здоровья как будущей мамы, так и ребенка, ведь во время беременности организм женщины перестраивается и получает двойную нагрузку.

При малоподвижном образе жизни у беременной могут возникнуть такие осложнения как склонность к артериальной гипотензии, слабость родовой деятельности. Именно поэтому женщинам с отсутствием противопоказаний рекомендуется быть физически активными.

Физическая активность во время беременности:

уменьшает кислородную недостаточность в организме

создает благоприятный эмоциональный фон

обеспечивает нормальную реакцию нервной системы на вызванную беременностью функциональную перестройку организма

улучшает кровообращение

обеспечивает физиологическое течение беременности

Существуют также специальные комплексы упражнений для укрепления и улучшения эластических свойств участвующих в родах мышц (такие упражнения должен определять врач - с учетом состояния здоровья и триместра).

Наконец, физические упражнения и регулярные прогулки положительно влияют и на плод - активизируют плацентарное кровообращение (насыщая кровь кислородом), нормализуют тонус и активность малыша, улучшают обменные процессы и обеспечивают нормальный рост и развитие.

Движение - залог жизни (иллюстративное фото: Freepik)