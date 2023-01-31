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Вагітна Тарабарова замилувала ніжним відео з дітьми

Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини (instagram.com/tarabarova)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка незабаром втретє стане мамою, нарешті розсекретила стать майбутньої дитини.

Миле відео зі своєю сім'єю вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кого чекає співачка

Сім'я співачки вирішила влаштувати маленький гендер-паті. Вони замовили коробку-секрет, яка була наповнена повітряними кульками.

На відео артистка разом з дітьми відкрила її, то звідти вилетіли кульки рожевого кольору. Тому Світлана Тарабарова чекає на дівчинку.

"Чекаємо на дівчинку. Хто вгадав?" - поцікавилася у прихильників зірка.

Як відреагували колеги та друзі

У коментарях під відео співачку вже встигли привітати її колеги за сценою, друзі та фанати. Зокрема, MamaRika, Сніжана Бабкіна, Тоня Матвієнко та Анатолій Анатоліч залишили теплі привітання та радісні смайлики.

Інші користувачі зазначили, що це хороший знак, адже дівчата - до закінчення війни та перемоги:

  • Ідеально! Це хороший знак для закінчення війни;
  • Нехай малеча і батьки будуть здорові;
  • Бажаю вам легких пологів та здоров'я всій вашій родині;
  • Це велике щастя;
  • По животику відразу було видно, що донька;
  • Дівчатка народжуються до миру.

Нещодавно Тарабарова показувала, як її 4-річний син зворушливо звернувся до ЗСУ.

Також співачка розповідала про реакцію рідних на її третю вагітність. Мама зірки спочатку не дуже зраділа новині.

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