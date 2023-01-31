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Беременная Тарабарова восхитила нежным видео с детьми

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Вторник 31 января 2023 11:40
Беременная Тарабарова восхитила нежным видео с детьми Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка (instagram.com/tarabarova)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Светлана Тарабарова, которая вскоре в третий раз станет мамой, наконец-то рассекретила пол будущего ребенка.

Милое видео со своей семьей она опубликовала на своей странице в Instagram.

Кому ждет певица

Семья певицы решила устроить маленький гендер-пати. Они заказали коробку-секрет, наполненную воздушными шариками.

На видео артистка вместе с детьми открыла ее, оттуда вылетели шарики розового цвета. Поэтому Светлана Тарабарова ждет девочку.

"Ждем девочку. Кто угадал?" - поинтересовалась у поклонников звезда.

Как отреагировали коллеги и друзья

В комментариях под видео певицу уже успели поздравить ее коллеги по сцене, друзья и фанаты. В частности, MamaRika, Снежана Бабкина, Тоня Матвиенко и Анатолий Анатолич оставили теплые поздравления и радостные смайлики.

Другие пользователи отметили, что это хороший знак, ведь девочки - до окончания войны и победы:

  • Идеально! Это хороший знак для окончания войны;
  • Пусть дети и родители будут здоровы;
  • Желаю вам легких родов и здоровья всей вашей семье;
  • Это великое счастье;
  • По животику сразу было видно, что дочь;
  • Девочки рождаются к миру.

Недавно Тарабарова показывала, как ее 4-летний сын трогательно обратился в ВСУ.

Также певица рассказывала о реакции родных на ее третью беременность. Мама звезды поначалу не очень обрадовалась новости.

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