Беременная Тарабарова восхитила нежным видео с детьми

Известная украинская певица Светлана Тарабарова, которая вскоре в третий раз станет мамой, наконец-то рассекретила пол будущего ребенка.

Милое видео со своей семьей она опубликовала на своей странице в Instagram.

Кому ждет певица

Семья певицы решила устроить маленький гендер-пати. Они заказали коробку-секрет, наполненную воздушными шариками.

На видео артистка вместе с детьми открыла ее, оттуда вылетели шарики розового цвета. Поэтому Светлана Тарабарова ждет девочку.

"Ждем девочку. Кто угадал?" - поинтересовалась у поклонников звезда.

Как отреагировали коллеги и друзья

В комментариях под видео певицу уже успели поздравить ее коллеги по сцене, друзья и фанаты. В частности, MamaRika, Снежана Бабкина, Тоня Матвиенко и Анатолий Анатолич оставили теплые поздравления и радостные смайлики.

Другие пользователи отметили, что это хороший знак, ведь девочки - до окончания войны и победы: