Беременная Тарабарова восхитила нежным видео с детьми
Известная украинская певица Светлана Тарабарова, которая вскоре в третий раз станет мамой, наконец-то рассекретила пол будущего ребенка.
Милое видео со своей семьей она опубликовала на своей странице в Instagram.
Кому ждет певица
Семья певицы решила устроить маленький гендер-пати. Они заказали коробку-секрет, наполненную воздушными шариками.
На видео артистка вместе с детьми открыла ее, оттуда вылетели шарики розового цвета. Поэтому Светлана Тарабарова ждет девочку.
"Ждем девочку. Кто угадал?" - поинтересовалась у поклонников звезда.
Как отреагировали коллеги и друзья
В комментариях под видео певицу уже успели поздравить ее коллеги по сцене, друзья и фанаты. В частности, MamaRika, Снежана Бабкина, Тоня Матвиенко и Анатолий Анатолич оставили теплые поздравления и радостные смайлики.
Другие пользователи отметили, что это хороший знак, ведь девочки - до окончания войны и победы:
- Идеально! Это хороший знак для окончания войны;
- Пусть дети и родители будут здоровы;
- Желаю вам легких родов и здоровья всей вашей семье;
- Это великое счастье;
- По животику сразу было видно, что дочь;
- Девочки рождаются к миру.
Недавно Тарабарова показывала, как ее 4-летний сын трогательно обратился в ВСУ.
Также певица рассказывала о реакции родных на ее третью беременность. Мама звезды поначалу не очень обрадовалась новости.