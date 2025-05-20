Вагітна Ріанна в ефектному образі затьмарила усіх на червоній доріжці в Каннах (фото)

Співачка Ріанна знову з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю - цього разу, аби підтримати коханого A$AP Rocky, який зіграв у новому фільмі Спайка Лі "Рай і пекло".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People .

Так, виконавиця, яка очікує на третю дитину, обрала для Канн розкішну яскраво-блакитну сукню Alaïa, що ніжно підкреслювала її вагітний животик.

Доповнили образ клатч у тон, діамантові сережки та кільця з коштовним камінням. А фінальним акцентом стали ефектні туфлі на шпильках.

На доріжці Ріанна сяяла, а поруч із нею був A$AP Rocky - в елегантному чорному костюмі від Saint Laurent.

Ріанна з чоловіком у Каннах (фото: Getty Images)

До слова, 37-річна зірка нещодавно озвучила головну героїню у "Смурфіках-2", і фанати одразу провели паралель між її яскраво-блакитною сукнею на червоній доріжці та культовим персонажем із дитинства.

Ріанна з чоловіком у Каннах (фото: Getty Images)

Проте цей проєкт викликав суперечливі емоції серед її прихильників. Багато хто досі чекає новий - дев’ятий - альбом співачки, а натомість отримав мультяшний саундтрек, який, за словами слухачів, навряд чи претендує на музичні нагороди.

Втім, дехто став на бік Ріанни, припустивши, що її рішення взяти участь у мультфільмі було продиктоване материнською любов’ю - адже її діти, кажуть, обожнюють цих героїв.

До речі, фотосесія на червоній доріжці в Каннах була не такою вже глянцевою - злива вирішила внести свої корективи. Але навіть дощ не завадив блиску: над Ріанною ніжно тримав парасолю її чоловік A$AP Rocky, і це виглядало не менш зворушливо, ніж її легендарний кліп на "Umbrella".

Ріанна з чоловіком у Каннах (фото: Getty Images)

Зазначимо, що востаннє Ріанна проходила по червоній доріжці Канн ще у 2017 році - тоді вона презентувала стрічку "Окча" разом із Тільдою Свінтон і Джейком Джилленголом.

Нагадаємо, про третю вагітність зірка офіційно оголосила на Met Gala 5 травня у Нью-Йорку.

У Ріанни й A$AP вже є двоє синів - старшому три роки, молодшому - один. Стать майбутньої дитини пара поки тримає у таємниці, адже не любить виставляти особисте життя на показ.