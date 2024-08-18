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Вагітна дружина Остапчука відповіла на закиди, що хоче дві няні для майбутньої дитини

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Вагітна дружина популярного ведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська відповіла фоловерам на закиди щодо того, що вона хоче мати двох нянь для майбутньої дитини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 23-річної бізнесвумен.

Нещодавно Катерина повідомила, що збирається найняти двох нянь для догляду за малюком, які працюватимуть позмінно.

Нещодавно, відповідаючи на запитання підписників, вона зіштовхнулася з коментарем: "Якщо ви так хочете дитину, навіщо вам стільки нянь?".

У відповідь Полтавська дала докладне і досить різке пояснення, щоб остаточно прояснити свою позицію.

"Якщо дуже хочете торт, то навіщо йти в заклад, якщо можна самій спекти його, витративши 4 години? Стільки - це скільки? 2 няні, які працюють по черзі?", - запитала блогерка.

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Катерина також зазначила, що багатьом жінкам допомагають їхні мами та свекрухи, але у неї такої можливості не буде. Полтавська пояснила, що і її мама, і мама чоловіка працюють і живуть не в Києві.

"Чому бути справжньою мамою - це обов'язково задовбатися самостійно з дитиною? Признайтеся собі чесно, що ви просто не можете дозволити собі нянь, бо якщо б мали можливість, то були б і няні, і кухар, і прибиральниця, і водій", – резюмувала кохана Остапчука.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, наприкінці липня ведучий і Полтавська оголосили, що скоро стануть батьками. Для Володимира це буде вже третя дитина, а для Катерини - перша.

Інфлюенсерка планує пологи в грудні. За словами блогерки, їй не довелося вмовляти чоловіка на цей серйозний крок. Ба більше, саме Володимир першим запропонував почати планувати поповнення в родині.

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