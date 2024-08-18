Вагітна дружина Остапчука відповіла на закиди, що хоче дві няні для майбутньої дитини

Нещодавно Катерина повідомила, що збирається найняти двох нянь для догляду за малюком, які працюватимуть позмінно.

Нещодавно, відповідаючи на запитання підписників, вона зіштовхнулася з коментарем: "Якщо ви так хочете дитину, навіщо вам стільки нянь?".

У відповідь Полтавська дала докладне і досить різке пояснення, щоб остаточно прояснити свою позицію.

"Якщо дуже хочете торт, то навіщо йти в заклад, якщо можна самій спекти його, витративши 4 години? Стільки - це скільки? 2 няні, які працюють по черзі?", - запитала блогерка.

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Катерина також зазначила, що багатьом жінкам допомагають їхні мами та свекрухи, але у неї такої можливості не буде. Полтавська пояснила, що і її мама, і мама чоловіка працюють і живуть не в Києві.

"Чому бути справжньою мамою - це обов'язково задовбатися самостійно з дитиною? Признайтеся собі чесно, що ви просто не можете дозволити собі нянь, бо якщо б мали можливість, то були б і няні, і кухар, і прибиральниця, і водій", – резюмувала кохана Остапчука.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, наприкінці липня ведучий і Полтавська оголосили, що скоро стануть батьками. Для Володимира це буде вже третя дитина, а для Катерини - перша.

Інфлюенсерка планує пологи в грудні. За словами блогерки, їй не довелося вмовляти чоловіка на цей серйозний крок. Ба більше, саме Володимир першим запропонував почати планувати поповнення в родині.