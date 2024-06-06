Вафлі з кабачків та сиру: рецепт поживного сніданку за пів години

Що потрібно для кабачкових вафель

Для того, щоб приготувати такий незвичний і корисний сніданок або закуску, потрібні такі інгредієнти:

кабачки - 400 г;

борошно - 120 г;

олія - 3-4 ст. л.;

яйця - 2 шт.;

сметана - 2 ст. л.;

сир (моцарела або інший) - 120 г;

перець - до смаку;

сіль - 1/3 ч. л.

Як готувати вафлі з кабачків

Помийте кабачки та приберіть вологу серветками або паперовими рушниками. Після цього натріть овоч на великій тертці, і відтисніть з маси рідину.

Натріть сир на дрібній тертці та додайте до кабачкової маси. Перемішайте, розбийте до суміші яйця, додайте сметану, посоліть і поперчіть.

Борошно попередньо просійте - це допоможе уникнути грудочок і зробить вафлі більш пухкими - і додайте до маси. Ретельно перемішайте інгредієнти та замісіть тісто.

Змастіть вафельницю олією за необхідності і добре розігрійте прилад. Після цього вилийте 2 ст. л. кабачкового тіста в форму вафельниці.

Випікайте до золотистого кольору 3-4 хвилини. За бажанням, готові вафлі можна подавати зі сметаною або сиром.